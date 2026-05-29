«Губернские аптеки» - государственная аптечная сеть, и потому она берет на себя множество социальных обязательств, которые и жизнь людям облегчают, и дарят хорошее настроение, и помогают в сложных ситуациях.

Новый социальный проект «Здесь рады семьям» как раз все это совмещает. Это и создание комфортной среды для покупателей всех возрастов, и проведение тематических семейных дней, и выдача льготного питания через пункты «Молочная кухня», и организация праздников для детей.

Все и для всех!

Ежедневно в «Губернские аптеки» приходит более миллиона жителей Красноярского края и Республик Хакасия и Тыва, и для всех есть товары для красоты и здоровья и бесплатные услуги.

Новорожденные и пожилые, здоровые и заболевшие, владельцы домашних питомцев, льготники – все они найдут здесь препараты, витамины и получат внимание и консультацию фармацевта.

Здесь есть несколько бесплатных услуг, необходимых каждому ежегодно или даже чаще: проверка остроты зрения, диагностика стопы на плантографе, утилизация просроченных лекарств, ультразвуковая чистка очков и пр.

Есть некоторые уникальные услуги, которые особенно необходимы семьям с маленькими детьми. Например, деление таблетки. Большинство таблеток нельзя или даже смертельно опасно просто резать ножом «на глаз». Поделить таблетку на нужные дозы – задача фармацевтов, и для этого есть специальная технология. Кроме того, «Губернские аптеки» сумели сохранить собственное производство, где могут изготовить препарат специально для пациента или предложить еще «советские» мази, растворы и порошки, доказавшие свою эффективность, но незаслуженно вытесненные более дорогими заводскими препаратами.

Кстати, собственное аптечное производство - большая редкость, так что красноярцам повезло!

Кто может получить бесплатные молочные продукты?

Уже несколько лет на базе сети «Губернские аптеки» организована выдача бесплатных наборов молочной продукции для отдельных категорий семей.

Бесплатные молочные продукты могут получить семьи с детьми от 8 месяцев до 3 лет, если они относятся к категориям:

- семьи участников СВО,

- семьи, находящиеся в социально опасном положении,

- многодетные семьи,

- семьи с детьми-инвалидами,

- одинокие матери с первенцем.

Для оформления мер социальной поддержки по городу Красноярску можно обратиться по телефонам горячей линии 226-15-44, 226-15-59.

А также выбрать удобную аптеку на сайте «Губернских аптек» или по номеру единой аптечной справочной 8 800 775 64 03, звонок бесплатный.

Новинка – прокат для новорожденных

В прошлом году «Губернские аптеки» предоставили оборудование для пункта проката товаров для новорожденных. Он нужен для того, чтобы помочь родителям снизить расходы в первые месяцы после рождения ребенка.

Здесь на время родители могут взять детские кроватки, коляски (в том числе для двойни), автолюльки и автокресла, ванночки, пеленальные столики, стульчики для кормления и многое другое. Одновременно можно оформить не более трех предметов, а договор заключается на срок до шести месяцев с возможностью продления.

Все вещи после возврата проходят профессиональную чистку.

Пункт проката работает на базе Центра социального обслуживания населения по улице Сады, 8. Для удобства родителей в двух городских МФЦ — на улицах Свердловской, 69 и Партизана Железняка, 17 — открыты демонстрационные зоны, где можно заранее посмотреть ассортимент.

Для студенческих семей, одиноких матерей, многодетных родителей, семей участников СВО и семей с детьми-инвалидами прокат бесплатный. Остальные красноярцы могут пользоваться услугой по посуточным тарифам.

Перечень детских товаров, тарифы, порядок заключения договора размещены на официальном сайте министерства социальной политики Красноярского края szn24.ru и на сайте учреждения centr-son.krn.socinfo.ru. Получить консультацию можно по телефону (391) 247-78-04.

Сейчас специалисты отслеживают, какие позиции пользуются наибольшим спросом, и собирают предложения родителей. Не исключено, что такие пункты проката откроются и в других городах края.

«Расти здоровым, малыш!»

Под таким девизом уже третий год подряд «Губернские аптеки» становятся стратегическим партнером семейного фестиваля «Карапузы, на старт!». Соревнования малышей от 8 месяцев до 4 лет настолько популярны, что регистрация в некоторые группы проходит всего несколько минут – и мест больше нет… И это при том, что «Комсомолка» приглашает на свой фирменный фестиваль 400-500 участников.

Одна из самых популярных локаций – площадка «Губернских аптек» под названием «Расти здоровым, малыш!». И здесь тоже работает один из главных принципов «Губернских аптек» - создание комфортной среды для всех: для мамочек – косметика, для малышей – дегустация витаминов, для всех – кислородные коктейли, вкусные и полезные. А еще фирменные фотозоны и подарки для всех участников фестиваля.

Новый социальный проект «Здесь рады семьям» - это, в том числе, и поддержка детских праздников. С подарками, локациями, дегустациями и хорошим настроением!

А в это время

В марте этого года «Губернские аптеки» стали пилотным предприятием для изучения опыта успешного совмещения рождения и воспитания детей и профессиональной реализации. Этот опыт взят за основу социологических исследований Центра демографии при СФУ. Развитие семейноориентированной среды ранее обозначил в числе приоритетов губернатор края Михаил Котюков. По его поручению предприятия региона внедряют программы поддержки семьи, а успешные практики планируется масштабировать.

Одним из таких примеров стала практика «Губернских аптек», где ориентация на семью и карьеру особенно актуальна. Ведь из почти трех тысяч сотрудников 95% - женщины, а 89 семей являются многодетными.

Для них уже есть гибкие графики работы, финансовая поддержка при рождении детей, карьерный рост для молодых родителей, развитие родительского сообщества, корпоративные оздоровительные проекты, ДМС, собственный спортзал, психологическая поддержка, путевки в детский лагерь, подарки, праздники и т.д. Проводится анкетирование сотрудников, чтобы расширить меры поддержки семей с детьми.

