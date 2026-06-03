Детские рисунки задают вектор развития магазинов будущего в Енисейской Сибири

Кто-нибудь когда-нибудь думал, какими будут магазины через 10-20-50 лет? Уже сейчас современные дети создают тренды в своих альбомах и планшетах, планируют будущее. Что если уже сейчас начать внедрять их идеи и разработки в жизнь? Узнать о планах юных гениев по развитию торговых сетей решили через рисунки. Масштабный конкурс, объединивший Красноярский край, Хакасию и Туву, провели в честь дня рождения торговой сети «Командор» совместно с медиагруппой «Комсомольская правда». Итог превзошел все ожидания, а награждение победителей стало настоящим планированием работы магазинов на ближайшее десятилетие.

С пользой для покупателей

В конкурсе приняли участие более 150 юных художников из разных уголков Енисейской Сибири. Много ярких работ прислали дети Красноярска, Енисейска, Лесосибирска, Ачинска, Канска, Минусинска, Норильска. Дивногорска, Сосновоборска, Назарова, Шушенского, Курагина, Авды, Идринского, Вершины Теи. А еще присоединились художники Абакана, Сорска, Черногорска, Кызыла и даже Ангарска. Из них 30 попали в список победителей: двадцать рисунков выбрали читатели «Комсомолки», отдав им наибольшее количество голосов, еще десять выбрали организаторы.

Выбор этот дался нелегко - все работы были по-своему интересные. Но в первую очередь представители торговой сети рассматривали идеи, которые были бы полезны для покупателей. Потому после подведения итогов было принято решение отметить дополнительно еще десять юных художников. Им персонально направят 1000 бонусов на карту лояльности «Копилка».

- Дети, в отличие от взрослых, умеют прекрасно фантазировать и представлять альтернативное будущее, - так оценили детские работы Олег Сипетый - один из сооснователей торговой сети «Командор», и Наталья Сипетая - продюсер культурных проектов, идеолог павильона компании «Командор» в Национальном центре «Россия» в Красноярском крае. - Сегодня «Командор» - это крупнейшая торговая сеть в Восточной Сибири. Уже сейчас в сети 477 магазинов, а в ближайших планах - 500. И мы готовы развиваться дальше. Благодаря конкурсу у нас на руках десятки великолепных идей в рисунках. Многие, можно сказать, почти готовые проекты, которые обязательно возьмем на вооружение. Каждый ребенок постарался, поделился частичкой своего творчества и вдохновения. Это просто потрясающе! Мы очень это ценим, все - большие молодцы, - отметили организаторы конкурса.

Многие участники конкурса транслируют идеи роботизации и автоматизации магазинов будущего. По их мнению, появятся здания необычных футуристических форм, автоматизированные прилавки, зеркала консультанты-стилисты, выгодные скидки и акции, продавцы-роботы и новые виды доставки. К примеру, летающие тарелки, которые вмиг доставят до пункта назначения, пусть даже на другой планете. Но при всем этом они надеются, что в будущем продукты на прилавках останутся безопасными и экологически чистыми, и полезными. Сохранить то, что есть сейчас, и стремиться к новым вершинам с учетом стремительно развивающихся новых технологий и освоений космических пространств - вот какие мысли попытались донести через свои рисунки дети.

Торжество идей в рисунках

Торжественное награждение победителей конкурса «Магазин будущего» прошло в Национальном центре «Россия» в Красноярском крае. С первых минут в зале от детей и их родителей ощущалось волнение, предвкушение, радость, удивление и любопытство.

Победителям конкурса было подготовлено множество сюрпризов. Каждый из них побывал на сцене и лично представил свои оригинальные решения по улучшению качества торговли.

В подарок за креатив, талант и активность - диплом конкурса и подарок от торговой сети «Командор», в которую входят магазины «Командор», «Аллея», «Хороший»: мягкая игрушка на память и подарочный сертификат номиналом 2 000 рублей на покупки в торговой сети.

Не обошлось без неожиданностей. Совершенно неожиданно для организаторов среди победителей был именинник-Ярослав Глотов, но тем приятнее оказался дополнительный подарок - сертификаты на 10 000 рублей на покупки в торговой сети.

После официальной части церемонии награждения для юных художников провели экскурсию по мультимедийной, интерактивной локации «Командора» в Национальном центре «Россия» в Красноярском крае. Всего за час они совершили путешествие длиною в 27 лет - от первого супермаркета до лидера рынка. Можно сказать, стали свидетелями глобальных событий, того, как создавалась современная торговля, что стало ее фундаментом и отдельными кирпичиками развития.

Каждая голограмма - история, закодированная в виде продукта и со своей уникальной историей. Распахнул свои двери гигантский холодильник с большими мягкими продуктами, которые можно расставить по своему усмотрению. Здесь же можно было обняться с бутылкой газировки, посидеть на банке сгущенки или коробке соды. Тут же идеальный ряд прилавков с четким распределением товаров.

- Все идеально, только котиков не хватает, - смеется девятилетняя Полина Иванова, победительница из Красноярска. – У меня на рисунке роботы-коты не только доставляют покупки по адресам, но и играют с детьми на детской площадке. Я мечтала победить в этом конкурсе и подключила к голосованию всех друзей и знакомых, но в двадцатку лидеров не попала. И тут позвонили и сказали, что я вошла в другую номинацию. Очень приятно, что заметили и выделили мой рисунок. В Национальный центр «Россия» мы хотели только летом записаться на экскурсию, а получилось раньше. Еще подарок - за активность на площадках вручили денежный сертификат на 3000 рублей.

- Мне кажется, что все ребята запомнят этот день ярким, насыщенным и нереальным! – поддерживает дочь Дарья Иванова. – Это уникальная возможность посетить новое пространство, увидеть и прикоснуться к экспонатам, олицетворяющим историю нашего края. Спасибо огромное организаторам! А торговой сети «Командор» желаем процветания, быть всегда на шаг впереди других. Тем более вам подкинули так много креативных идей.

Поздравляем победителей и благодарим всех участников за ваше творчество. Возможно, в будущем кто-то из вас присоединится к команде «Командора» и реализует свои детские замыслы развития и продвижения сети.

Победители конкурса рисунков «Магазин будущего»

«Выбор читателей»

Варвара Воропаева, Красноярск

Анастасия Ростовцева, Красноярск

Милана Каботько, Канск

Александр Кудинов, п. Авда

Константин Зенин, Красноярск

Варвара Быстрова, Красноярск

Захар Быстров Красноярск

Марина Тулузакова, п. Авда

Глеб Шавронский, Красноярск

Андрей Федотов, Красноярск

Сергей Книга, п. Авда

Валерия Глотова, Лесосибирк

Ярослав Глотов, Лесосибирск

Варвара Солтанова, Красноярск

Арина Тернова, Лесосибирск

Екатерина Сенченко, Лесосибирск

Гордей Солтанов, Красноярск

Ольга Глазырина, Минусинск

Наталья Глазырина, Минусинск

Алексей Кононов, с. Шалоболино

«Выбор организаторов»

Аслан Гайнанов, Лесосибирск

Руслан Чайковский, Канск

Милана Ростовцева, Красноярск

Вероника Юшкова, Канск

Маргарита Чаплыгина, Красноярск

Константин Ясинев, Красноярск

Дарина Исламова, Енисейск

Сергей Мальчиков, Калинино

Артем Дудкин, Железногорск

Полина Иванова, Красноярск

«Поощрительная десятка»: Екатерина Краснощекова, Любаша Дук, Екатерина Костеркина, Илья Кузнецов, Вячеслав Привалов, Вероника Шуклина, Артем Дойбань, Алиса Кузнецова, Анастасия Цыганкова, Аксенов Дмитрий Ванцевич.

Фото Дианы Ивановой.

Еще больше фото смотрите здесь

Реклама. ООО "Торговая сеть Командор" ИНН 2465008567. erid: 2W5zFHW4v2D