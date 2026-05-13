Мнение людей – главный ориентир в работе власти

В начале мая глава региона совершил рабочую поездку в Канский муниципальный округ. Основная цель визита – оценка реального положения дел на местах, диалог с местным населением и представителями власти, а также выработка конкретных мер по развитию территории.

Социальные объекты

В ходе поездки Михаил Котюков проверил исполнение поручений, которые он давал после обращений жителей. Глава региона оценил итоги ранее проведенных работ и проинспектировал объекты строительства. В декабре 2023 года во время прямого эфира с губернатором жители попросили отремонтировать мост через реку Тарайка. Мост был единственной переправой, связывающей районы Лесозавод, Сплавной и остров Восточный, но находился в предаварийном состоянии. Объект капитально отремонтировали и сдали в эксплуатацию в ноябре прошлого года. Из бюджетов разных уровней на ремонтные работы направили 163,1 млн рублей.

Еще один объект - школа № 7 в Канске на улице Краснопартизанской. Школу признали аварийной еще в 2020 году. Учеников распределили в гимназию № 4 и школу № 2. В сентябре 2024 года на прямой линии губернатора жительница Канска Любовь спросила, когда дети смогут вернуться в свое учебное заведение. Михаил Котюков взял ситуацию под личный контроль. Средства на реконструкцию предусмотрели в краевом бюджете на 2025–2027 годы. Сейчас на объекте завершили демонтаж, залили фундаменты, возводят стены, прокладывают инженерные сети. По плану все работы должны завершиться в декабре 2026 года. Новое здание примет учеников 1 сентября 2027 года.

- Наконец-то строительство школы № 7 набрало темп. Это долгожданный объект, за который принимались несколько раз. Сейчас подрядчик график выдерживает, к концу года школа должна быть достроена, – сообщил Михаил Котюков.

Третье поручение – о безопасности у железнодорожных путей - губернатор дал во время поездки в Канск в 2023 году. Красноярская железная дорога установила ограждение, предотвращающее доступ к путям в районе домов по улице 40 лет Октября. Жители близлежащих домов вместе с управляющей компанией разработали дизайн-проект благоустройства своих придомовых территорий. По муниципальной программе «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» здесь заасфальтировали площадки, установили тренажеры, качели, лавочки и урны.

Также Михаил Котюков проверил исполнение поручения, данного по обращению местной жительницы Евгении Марковой. Три года назад она попросила помочь найти новое помещение для волонтерских движений «Золотые руки ангела» и «Защитникам Канск». Теперь у волонтеров есть свое помещение, где они изготавливают для бойцов носилки, дождевики, маскировочные сети. Гуманитарный центр «Единой России» переправляет продукцию на фронт.

В ходе встречи учитель школы № 20 Нина Матвеева предложила присвоить школе имя своего бывшего ученика. Это гвардии капитан Дмитрий Астафьев, Герой России. Он погиб в 2023 году при прикрытии отхода своего подразделения. Михаил Котюков поддержал инициативу и поручил главе города проработать этот вопрос.

КОНКРЕТНО

На встрече с ветеранами и семьями участников СВО глава края поручил оперативно отработать все обращения и предоставить ответы по каждому вопросу. Родители и супруги бойцов интересовались сроками социальных выплат, порядком обеспечения сельчан дровами и углем, условиями предоставления медицинской помощи семьям. Звучали инициативы по благоустройству населенных пунктов края и установке памятника участникам СВО. Также семьи рассказали об адресных проблемах, решение которых требует индивидуальной проработки.

Подготовка кадров

Губернатор побывал в нескольких учебных заведениях округа. В Канском политехническом колледже Михаилу Котюкову представили пять современных мастерских.

- Сейчас в колледже идет обновление: мы инвестируем средства в наш комфорт, в материально-техническую базу. У нас многопрофильное учреждение, а значит, в ремонте заняты студенты – отрабатывают практические навыки. Мы готовим профессионалов, - говорит директор колледжа Галина Гаврилова. - Например, наша юниорская команда недавно вернулась из Москвы, где заняла второе место на всероссийском конкурсе по специальности «сантехника-отопление».

За 2023–2025 годы из краевого бюджета на развитие колледжа направили более 37 млн рублей. Установили системы видеонаблюдения, ограждения, турникеты, заменили учебную мебель, приобрели компьютерное и интерактивное оборудование. С прошлого года колледж участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» по топливно-энергетическому комплексу. В 2026 году совместно с ПАО «НК «Роснефть» планируется открытие новой электромонтажной мастерской. В апреле 2026 года колледж стал победителем конкурсного отбора ведомственного проекта «Профессионалитет для всех». На оснащение мастерских для горнодобывающего кластера из краевого бюджета выделили 27,6 млн рублей, а индустриальный партнер ПАО «Полюс» направит около 19 млн рублей.

В Канском техникуме отраслевых технологий и сельского хозяйства делегация правительства края осмотрела учебные мастерские отделения транспорта и логистики, а также трактородром. Техникум готовит кадры для строительной и сельскохозяйственной отраслей, сферы общепита, обучает специалистов с ограниченными возможностями здоровья. Учреждение участвует в «Профессионалитете» в двух образовательно-производственных кластерах: «Цифровое земледелие и современные агропромышленные технологии» и «Транспорт. Логистика». На базе техникума действуют два центра компетенций Абилимпикс и семь центров проведения демонстрационного экзамена. За последние два года из краевого бюджета на развитие техникума направили более 72 млн рублей. На эти средства были куплены грузовые автомобили, трактор «Кировец», сеялка, легковой автомобиль, оборудование для мастерских, проведен капремонт кровли общежития.

- У нас есть 80 гектаров своих посевных площадей. Наши ребята вовлечены в изучение процесса полного цикла – от сева до уборки урожая и обслуживания машин, – рассказал заместитель директора техникума Ратибор Менжитский.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Котюков, губернатор Красноярского края:

- Развитие профессионального образования для такого города, как Канск, – это принципиально важная составляющая. Техникумов в городе шесть, они работают на хорошем уровне. Ребята участвуют в конкурсах, получают достойные результаты. Видно, что в процессе учебы они понимают, чему хотят научиться и где хотят работать. При таком подходе у предприятий будут специалисты, а город получит дополнительные возможности для экономического и социального развития. Но сделать предстоит еще очень многое.

Лидеры промышленности

Глава региона ознакомился с работой двух местных предприятий – швейного производства «Российский трикотаж» и завода по производству металлоконструкций «Маяк».

Индивидуальный предприниматель Людмила Кашкарева работает под брендом «Российский трикотаж» с 2003 года. Швейная мастерская выпускает одеяла, пледы, постельное белье, продукцию для новорожденных, полотенца и скатерти. На предприятии успешно трудятся пенсионеры и инвалиды. Два года назад компания победила во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России». Такого результата удалось добиться в том числе благодаря господдержке. В 2025 году Людмила Кашкарева получила краевую субсидию. Средства направили на развитие, автоматизацию и масштабирование производства.

Канский завод легких металлических конструкций «Маяк» – лидер по выпуску строительных металлоконструкций в Красноярском крае. В 2020 году завод участвовал в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». Это позволило увеличить производительность труда на 30%. В 2021–2024 годах в модернизацию завода вложили 200 млн рублей и создали 19 рабочих мест. В результате выпуск металлоконструкций увеличился до 550 тонн в месяц. В 2025 году завод запустил производство мостовых конструкций и винтовых свай.

- Радует, что предприятия в Канске активно развиваются. Сегодня лично убедился в этом, - отметил губернатор. - В планах у завода – открытие нового производства уже в этом году. Потребность в рабочей силе составит более ста человек, нужны квалифицированные специалисты. В связи с этим вопрос развития профессионального образования для такого города, как Канск, является принципиально важным.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

В Канске Михаил Котюков навестил ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Потапова. Анатолий Александрович – коренной сибиряк, родился в деревне Пашино Мотыгинского района. На фронт ушел 17-летним юношей. Воевал в составе стрелкового полка, был пулеметчиком, возил на передовую боеприпасы. Прошел Западную Украину, участвовал в освобождении Львова. Пережил контузию после бомбежки. С 1946 года работал шофером в автоколонне, затем помощником мастера на хлопчатобумажном комбинате, трудился машинистом и слесарем. На пенсию ушел в 1996 году, занимался любимым хобби – рыбалкой. В 2025 году Анатолий Александрович удостоен звания «Почетный гражданин города Канска». Губернатор поздравил ветерана с Днем Великой Победы и передал подарки к празднику.

К посевной готовы

Восточные территории Красноярского края полностью готовы к началу посевных работ. Об этом сельхозтоваропроизводители доложили губернатору Михаилу Котюкову. Глава региона побывал на зернохранилище Канской сортоиспытательной станции. Предприятие производит и поставляет семена большинству хозяйств восточной зоны края. В 2025 году аграрии Канского округа собрали 99,9 тысячи тонн зерновых и зернобобовых. Это на 47% больше, чем годом ранее. Урожайность выросла с 15 до 21,5 центнера с гектара. Сбор маслосемян рапса увеличился на 20%, урожайность – на 53%. В прошлом году на поддержку агропромышленного комплекса Канского округа направили 300 млн рублей. Около 80% из них – средства краевого бюджета.

Семья – основа всего

В Красноярском крае создадут Совет многодетных семей. Эту инициативу Михаил Котюков поддержал на встрече с многодетной семьей Васильченко.

С супругами Павлом и Галиной Васильченко и их детьми губернатор познакомился еще в 2023 году, когда они победили во Всероссийском конкурсе «Семья года». У многодетной семьи свой дом, большой приусадебный участок, хозяйство. Павел родился и вырос в селе Бражное, работает инструктором в спортивной школе «Олимпиец». Галина – педагог, сейчас находится в отпуске по уходу за младшей дочерью. Сыновья Даромир и Демид хорошо учатся и занимаются в музыкальной школе. Маша ходит в детский сад. Ребята угостили губернатора домашним зефиром собственного приготовления. Семья активно вовлечена в жизнь села и края. Васильченко реализуют спортивные и творческие проекты, а также общественно значимые инициативы. Многодетные родители постоянно принимают участие во всероссийских и краевых состязаниях.

Восстановить историческое наследие

Завершилась рабочая поездка губернатора встречей с жителями Канского округа. В мероприятии приняли участие глава округа Константин Ковалев и руководители краевых ведомств. Всего прозвучало более полусотни обращений. Больше всего жителей беспокоят ремонт дорог и тротуаров, благоустройство дворов и общественных пространств. Значительная часть вопросов касалась вывоза и переработки твердых коммунальных отходов, работы общественного транспорта и обустройства остановок. Также люди подняли тему сохранения объектов культурного наследия. Михаил Котюков поручил главе округа составить список всех таких зданий, установить их собственников и определить, какие можно восстановить.

- Необходимо сформировать программу восстановления исторической части города, чтобы свое 400-летие Канск встретил в новом облике, – подчеркнул губернатор.

Еще одна важная тема – нехватка нового жилья, особенно для молодежи. Михаил Котюков поставил задачу разработать план жилищного строительства: «Участки для многоквартирных домов есть. В городе точно должно строиться современное жилье – это поможет закреплению молодых людей».

Участники встречи также говорили о нехватке кадров в социальной сфере и доступности медицинской помощи, перспективах промышленного развития округа, поддержке местных аграриев и расширении целевого обучения для молодежи. Обсудили реализацию программы «Сибирское долголетие» и дополнительные меры поддержки старшего поколения. По поручению Михаила Котюкова в округе работала общественная приемная губернатора. За день в нее обратились 22 человека. Каждый заявитель получит адресный ответ.

