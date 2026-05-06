Новые горизонты и перспективы

Фото: пресс-служба Заксобрания края

Внутренний туризм

Красноярский край обладает колоссальным туристическим потенциалом, который сейчас стремительно раскрывается благодаря целенаправленной работе по развитию инфраструктуры и продвижению региона. Уникальные природные богатства, экологический и приключенческий туризм привлекают все большее число путешественников.

На выездном заседании комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды в Манско-Уярском округе парламентарии обсудили реализацию краевой программы «Развитие туризма» вместе с представителями администраций Манско-Уярского, Сосновоборского округов и города Дивногорска, а также Ассоциации туристического бизнеса края.

Законодатели затронули различные аспекты развития отрасли в регионе, а также обратили внимание на проблематику. Так, Алексей Кулеш уточнил данные по объему платных услуг, а Павел Семизоров спросил о количестве заявок на выделение земли под турбазы. Екатерина Уделько поинтересовалась организацией групповых поездок на Ангару, а Максима Золотухина заинтересовали перспективы промышленного туризма. Андрей Новак отметил нехватку гостиниц на юге края.

КОНКРЕТНО

В 2025 году турпоток в крае составил 1,4 млн человек. Это на 10% больше, чем в 2024-м. Объем платных услуг в прошлом году превысил 14,5 млрд рублей.

Председатель комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды Александр Новиков отметил, что госпрограмма развития туризма края действует лишь первый календарный год, ей только предстоит войти в активную фазу.

- Стратегия развития туризма выстроена по трем опорным направлениям. Первое адресовано бизнесу. Предприниматели получают средства на создание туристического жилья. Мы также финансируем профильные инфраструктурные проекты. Второй вектор помогает муниципальным образованиям. Территории развивают событийный туризм и формируют новые рекреационные зоны. Третий блок охватывает социальную сферу. Лидерами маршрутов остаются школьные экскурсии. Ежегодно семь с половиной тысяч учащихся посещают территорию Красноярского края. Эти три вектора задают ритм дальнейшего развития отрасли, — подчеркнул Александр Новиков.

Во время рабочей поездки депутаты побывали и на площадке фестиваля авторской песни «Высоцкий и Сибирь» - у села Нарва на берегу Маны. Также делегация посетила базу отдыха «Эко-отель «Нарвия».

В центре внимания - семья

Еще одно социально значимое направление, которому депутаты уделяют особое внимание, - реализация проекта по модернизации центров семьи и детей. Перед заседанием секции по вопросам социальной политики координационного совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления края парламентарии посетили красноярские центры социальной помощи семье и детям: «Доверие», «Октябрьский» и «Надежда». Эти учреждения стали первыми из шести модернизированных в регионе объектов. Напомним, пилотный инновационный проект «Семейная помощь. Краевые центры поддержки» стартовал в 2022 году. Для краевых учреждений соцобслуживания разработали собственный брендбук. Теперь центры легко найти по логотипу яркого подсолнуха. Автором слогана «Семье нужна помощь? - Ищи подсолнух!» стал Илья Зайцев, председатель профильного комитета. В центрах введены различные форматы работы, среди которых «Семейные субботы», «Социальная няня», «Семейные гостиные» и другие.

Кстати, жители Ленинского района Красноярска могут посетить Центр семейной помощи и в будни, и в субботу. Центр «Доверие» на улице Борисевича работает с 8 до 20 часов. Специалисты сопровождают семьи, помогают преодолевать конфликты, оказывают адресную, информационную, юридическую помощь, ведут активную клубную деятельность. В Центре работает пункт социального проката «Помогатор», который безвозмездно предоставляет реабилитационное, развивающее и игровое оборудование для детей. А в филиале Центра социальной помощи семье и детям «Октябрьский» действует необычная площадка - учебная квартира. Помещение оборудовано мебелью и бытовой техникой. Там дети с ограниченными возможностями здоровья учатся навыкам самообслуживания, приобретают социальный опыт, который позволит вести самостоятельную жизнь.

СКАЗАНО

Илья Зайцев, депутат Законодательного собрания Красноярского края:

- Центры оказывают действенную поддержку, семьи получают услуги специалистов, которые в частном порядке были бы им недоступны. Принцип семейноцентричности невозможен без слаженных действий всех уровней власти, межведомственного взаимодействия. Главные преобразования — это не огромные средства, а, в первую очередь, гибкость и готовность решать общую задачу.

По поручению губернатора Красноярского края работа по приведению краевых центров помощи семье и детям к единому стилю бренда «Семейная помощь» будет продолжена.