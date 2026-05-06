Совет законодателей: лучшие практики регионов

На мероприятии сенаторы, депутаты Государственной Думы, министры федерального Правительства, руководители законодательных собраний субъектов РФ обсуждали различные темы развития государства и регионов.

Председатель Законодательного Собрания края Алексей Додатко выступил на заседании Комиссии Совета законодателей по вопросам социальной политики. Он отметил, что в регионе социальной поддержке семей уделяется повышенное внимание. Опыт Красноярского края по профилактике ВПЧ-ассоциированных заболеваний вызвал живой отклик у участников заседания.

Решение о запуске вакцинации было принято после обсуждения с ведущими врачами. В 2026 году бесплатную прививку смогут сделать девочки, достигшие 12 лет. Такая мера положительно скажется на системе репродуктивного здоровья. Алексей Додатко подчеркнул, что регионам следует внимательно относиться к опыту других субъектов Российской Федерации, используя лучшие практики. Спикер краевого парламента также принял участие в заседании Комиссии Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям, где особое внимание было уделено защите детей от деструктивного воздействия цифровых технологий.

На заседании Совета законодателей, которое прошло в День российского парламентаризма, рассматривались меры по укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия. Главным событием заседания стало выступление президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства заявил, что страна сталкивается с беспрецедентными рисками, но нельзя зацикливаться только на запретах, ограничениях и выработке новых мер наказания для нарушителей.

- Мы вместе, законодательные, исполнительные органы власти, всегда должны думать о завтрашнем дне, смотреть за горизонт, создавать такие нормы права, которые ведут к созиданию, помогают ему, поддерживают его, создают условия для этого созидания, помогают талантливым людям реализовать себя, принести пользу стране, двигают общество, государство, науку, экономику только вперед. Убежден, что именно так будут действовать и российские законодатели, — обратился к участникам заседания Владимир Путин.

Среди приглашенных на встречу с президентом был и спикер краевого парламента Алексей Додатко. Алексей Игоревич подчеркнул, что сегодня Россия отстаивает свое право на суверенное развитие. Впереди избирательная кампания в Государственную Думу и в законодательные органы, в том числе у нас в Красноярском крае. Важно обеспечить не просто легитимность и чистоту процесса. Необходимо сделать так, чтобы граждане страны могли самостоятельно, на законной основе сформировать представительную власть, которая впоследствии будет отстаивать их интересы и решать задачи развития России.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания Красноярского края:

— Россия — удивительная страна, которая является многонациональной и многоконфессиональной. При этом, как говорилось на встрече, внешние силы пытаются сеять рознь. Именно поэтому на законодательном уровне вырабатываются конкретные решения: усиление просветительской работы среди молодежи, поддержка традиционных духовно-нравственных ценностей, развитие национально-культурных автономий и совершенствование законодательства в сфере межнациональных отношений. В нашем крае накоплен большой опыт в этом направлении. На региональном уровне принимаются решения, которые защищают мир и согласие в обществе, способствуют равноправию всех народов и сохранению их культур. Уверен, что только через диалог, уважение и совместную работу мы сохраним и приумножим главное богатство нашей страны — ее сплоченный и сильный народ.