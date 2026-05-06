Сибирское долголетие: жить активно и с удовольствием

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В конце апреля прошлого года губернатор Красноярского края Михаил Котюков дал старт движению «Сибирское долголетие». У жителей появилась возможность бесплатно заниматься спортом, посещать выставки и мастер-классы вместе со своими внуками и семьями. В 2025 году участие в проекте было доступно только красноярцам. А с 2026 года в работу движения включились опорные города края: Ачинск, Минусинск, Лесосибирск, Норильск и Канск. Глава региона поручил расширять географию проекта и дальше.

ЦИФРЫ

За год для жителей края серебряного возраста организовали более двух тысяч активностей: 864 спортивных мероприятия(плавание в бассейне, пиклбол, северная ходьба и различные виды физкультурных занятий), 677 культурных(экскурсии в театральные закулисья, выставки в музеях и библиотеках, творческие вечера и встречи, концерты и спектакли), более 400 мероприятий по рукоделию и творчеству, лекций по медицине, туризму, психологии и искусству.

Прогулки с пользой

Одним из самых популярных форматов мероприятий для участников движения стали специальные туристические программы по маршрутам экопарков города Красноярска. Михаил Котюков отметил год «Сибирского долголетия», отправившись вместе с участниками движения на прогулку в экопарк «Березовая роща». Там участники проекта развесили и наполнили кормушки, изготовленные на занятиях проекта. Татьяна, участница проекта «Сибирское долголетие», пришла на прогулку вместе с сестрой: «Мы лично сами на мастер-классе делали кормушки. Вот моя сестра, Богданова Вера Сергеевна, она сделала сама две кормушки и еще пять штук раскрасила и подписала. А сюда, в экопарк, пришли всей нашей активной группой, чтобы кормушки развесить. Людям будет приятно гулять, кормить птиц. И если кто-то еще не знает про такое движение, увидев наши кормушки, точно заинтересуется!»

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

- За год я побывала на более чем пятидесяти мероприятиях – походы, экскурсии, занятия по развитию памяти и когнитивных функций, - перечисляет жительница Красноярска Наталья Кудерко. - Очень нравится отношение инструкторов: внимательное, с пониманием. Дети и внуки рады, что я не сижу на лавочке, а активно устраиваю свой досуг.

Важно, что участники движения не просто с пользой проводят время, но и находят свой круг общения, знакомятся, дружат.

- На многие мероприятия мы приходим со своими внуками, потом общаемся и в обыденной жизни, - говорит Людмила Хмелева. – На прогулку в «Березовую рощу» я, к сожалению, пришла без своих внучат, не смогли прийти, болели. Мне было очень приятно участвовать в общении с губернатором, каждый о себе немножко рассказывал, дети веселились, когда участвовали во всем этом. Радует, что такие мероприятия, да и в целом движение «Сибирское долголетие», дает возможность общения, единения.

Нина Павлова, участница движения «Сибирское долголетие», признается, что за прошедший год ее жизнь кардинально изменилась: «Мы стали себя чувствовать более энергично, стали чувствовать моложе, красивее становимся. У нас есть возможность в теннис играть бесплатно. Не знаешь прямо - куда бежать, чем заниматься. Выбор активностей очень большой. Но это замечательно, скучать не приходится!»

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

- Я и сам встречаю участников движения в бассейне, в парках города – вижу, что люди живут активно и с удовольствием. Важно, что появляются семейные форматы, куда приходят вместе с внуками: совместные занятия сближают поколения. Вместе с тем заметил, что мужчин в движении пока мало. Поручил наладить работу с профсоюзами и другими организациями, чтобы вовлекать их целенаправленно. Нужно расширяться и дальше – чтобы активная жизнь в старшем возрасте была доступна в любом уголке нашего большого края, - подчеркнул Михаил Котюков.

ВАЖНО

Движение «Сибирское долголетие» получило признание на федеральном уровне - оно стало абсолютным победителем Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия. Региональное движение для жителей старшего поколения включает спортивные, культурные, образовательные и творческие программы. Чтобы больше жителей края могли стать его участниками, в 2026 году возрастную планку снизили с 55 до 50 лет. Присоединиться к движению можно на портале сибирскоедолголетие.рф, по телефону горячей линии 122, в МФЦ и библиотеках города.

Фото: пресс-служба министерства социальной политики

«Серебряные» выпускники

В Красноярске завершился учебный семестр в краевом народном университете «Активное долголетие». В торжественной обстановке сертификаты об окончании курсов получили порядка 200 студентов серебряного возраста. В народном университете бучение проходит на факультетах «Здоровье», «Культура и искусство», «Краеведение», «Литературное образование», «Основы компьютерной грамотности», «Основы английского языка», «Основы мировых религиозных культур» и других. Краевой народный университет «Активное долголетие» действует в регионе с 2012 года. Сегодня у него 93 филиала во всех городских и муниципальных округах края, обучение бесплатное. В 2025–2026 учебном году в учреждении обучались около 3500 пожилых слушателей. Выпускниками стали более 30 тысяч жителей края. На выпускных мероприятиях студенты серебряного возраста по традиции поблагодарили своих преподавателей яркими выступлениями.

- Учебный процесс в университете – часть масштабной работы, которая проходит в крае в рамках нацпроекта «Семья» и движения «Сибирское долголетие», - сообщила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова. - Программы, направленные на поддержание физического и ментального здоровья, развитие творческих способностей и социальную активность, напрямую способствуют увеличению продолжительности и качества жизни сибиряков. Выпускники университета, полные энергии и новых знаний, становятся примером для окружающих, демонстрируя, что возраст – не преграда для активной и насыщенной жизни.

Новый учебный год в народном университете стартует в октябре. Желающие присоединиться к университетскому сообществу могут обратиться в Советы ветеранов (пенсионеров) по месту жительства с 1 мая по 10 сентября.