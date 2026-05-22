Что сделать для здоровья детей этой весной?

В этом году пройдет уже 12-й семейный фестиваль «Карапузы, на старт!», он будет 23 мая и посвящен Году единства народов России.

Главным событием станут забеги малышей в возрасте от 8 месяцев до 4 лет, первые в их жизни спортивные соревнования. Малыши преодолевают ползком или бегом дистанцию, а ее протяженность зависит от возраста.

В фестивале примут участие 398 малышей, по числу лет Красноярска. Организаторы ежегодно «добавляют» одного карапуза, чтобы к 400-летию Красноярска выйти на круглую цифру — 400.

«Карапузы, на старт!» - это всегда семейный праздник с особой атмосферой позитива, взаимной поддержки, тепла, спортивного азарта.

В Год единства народов России фестиваль будет называться «Город дружных малышей»: семьи готовят костюмы народов России, героев народных сказок, подбирают национальные орнаменты.

Как и всегда, 40 лучших костюмов и образов, выбранных зрительским голосованием, партнеры отметят специальными призами. И вообще подарков будет много. Например, в номинациях «Счастливый номер», «Двойняшки-очаровашки», «Именинник», «Большая семья» и др. И, конечно, абсолютно все спортсмены получат приветственный подарок от стратегического партнера фестиваля, «Губернских аптек».

- Внутри нашей компании мы ежедневно культивируем семейные ценности: взаимовыручку, уважение к старшим, заботу о детях и поддержку близких. Особенно приятно, что наши внутренние убеждения созвучны важным общегосударственным задачам и инициативами, - говорит Ольга Саенко, руководитель отдела специальных проектов компании.

А сегодня мы подготовили информацию о здоровье малышей и всей семьи не только для участников фестиваля, но и для всех родителей Красноярского края, Хакасии и Тувы.

С заботой о здоровье

Площадка фестиваля «Карапузы, на старт!» традиционно превращается в большой «детский сад» с фотоуголками, с познавательными и развлекательными площадками для карапузов, их старших братьев и сестер, родителей, бабушек и дедушек.

А о здоровье взрослых и детей позаботились на локации «Губернских аптек» «Расти здоровым, малыш!».

Специалисты предложат много всего вкусного и полезного не только для людей разного возраста, но и для их питомцев!

У «Губернских аптек» есть еще и «Ушки на макушке» - ветеринарные аптеки. И по секрету скажем, что праздники и спортивные старты существуют не только для малышей! Где же и когда будут забеги для собак? Следите за анонсами в социальных сетях «Комсомольской правды» и «Губернских аптек».

Самое главное, что те услуги, которые фармацевты приготовили для участников фестиваля «Карапузы, на старт!», доступны всем посетителям сети «Губернских аптек» круглый год и абсолютно бесплатно.

Например, проверка общего состояния организма на специальном аппарате «Кейто». Напомним, за 2 минуты он измеряет вес, рост, артериальное давление, частоту пульса, жировой индекс, безжировую и жировую массу тела, индекс массы тела, сравнивает их с показателями нормы.

Как выбрать весеннюю витаминную поддержку?

Ситуация такова, что получить все необходимые витамины и минералы из продуктов питания уже не удается. По разным причинам. Важно и нужно поддерживать организм, благо, что вариантов множество: отдельные витамины и мультикомплексы, разная дозировка, время и частота приема и т.д.

Информации действительно очень много. Каждый производитель представляет свой препарат на рынке как самый эффективный, и без совета специалиста не разобраться. Имеющим хронические заболевания и постоянный прием лекарств поможет лечащий врач. Здоровым людям подскажет фармацевт, чтобы и принимать было удобно, и эффект получить максимальный.

Кстати, по данным опроса Роскачества в мае 2026 года, 68% россиян принимают БАДы, и большинство выбирает витамины. Некоторые витамины необходимы круглый год, но особенно важно поддержать организм весной!

Карта здоровых привычек: кому и зачем

Весной этого года «Губернские аптеки» впервые выпустили для своих покупателей карту лояльности, единую карту здоровых привычек. С ее помощью можно заботиться о всей семье, включая домашних любимцев!

Одна карта позволяет копить и использовать скидки и бонусы в аптеке, оптике и ветаптеках "Ушки на макушке" - там, где удобно.

Также вместе с «Картой здоровых привычек» доступны скидки и акции, а также индивидуальная скидка аптеки от 5 до 10% на не акционные товары.

Как работает карта?

- получайте бонус с каждой покупки от 1 до 50%

- 1 бонус равен 1 рублю, и они не сгорают никогда

- оплачивайте бонусами до 50% от чека

- получайте скидки от 5 до 10%, в зависимости от аптеки.

Как получить «Карту здоровых привычек»?

- пластиковую карту можно купить за 1 рубль в кассе в любой из аптек сети

- электронную карту можно оформить бесплатно в приложении или на сайте «Губернских аптек».

Подробности вам расскажут и подскажут фармацевты, они же помогут установить приложение и оформить карту лояльности.

Организаторы – красноярский филиал АО «ИД «Комсомольская правда» и главное управление по физической культуре, спорту и туризму.

Стратегический партнер — государственная аптечная сеть «Губернские аптеки».

Волонтерская поддержка — Красноярский педагогический колледж № 2.

