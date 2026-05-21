До 400-летия осталось два года: в Красноярске прошел оргкомитет по подготовке к юбилею

В Красноярске прошло очередное масштабное совещание оргкомитета по подготовке к проведению празднования 400-летия Красноярска, которое будет отмечаться в 2028 году. Указом Президента РФ Владимира Путина предстоящему юбилею был присвоен федеральный статус. Тем самым было обозначено, что событие имеет значение не только для региона, но и страны в целом.

Председатель оргкомитета заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак вместе с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым и представителями федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также крупных компаний и госкорпораций обсудили, как продвигается реализация дорожной карты по подготовке

Итоги уже налицо

Нужно понимать, что юбилей – больше чем праздничные мероприятия с концертом и фейерверком. Город должен преобразиться не только по своей форме, но и по содержанию. Более того, есть еще и программа развития краевого центра после юбилея, до 2036 года.

Красноярск является одним из ведущих транспортно-логистических центров страны. Это город с богатой историей и традициями, растущим промышленным потенциалом, экономический, культурный, научный, спортивный лидер региона. Также город является центром подготовки кадров среднего, высшего образования и научных кадров.

- Основная цель подготовки к юбилею — это не само празднование, а обновление города и улучшение качества жизни красноярцев. Все объекты, которые мы сегодня посетили, строятся и реконструируются именно с этой целью, - подчеркнул Александр Новак.

Начало подготовки, как отметил губернатор Михаил Котюков, было положено в 2019 году, и к сегодняшнему дню многое уже сделано. По словам главы региона из списка мероприятий завешены уже 20 на общую сумму более 18 миллиардов рублей. Это и четыре построенные школы (еще четыре в работе), и 155 единиц экологически чистого общественного транспорта, и новая поликлиника, и реконструкция Мемориала Победы, и многое другое. А темпы перевода частного сектора краевой столицы на экологичные виды отопления отмечены Минэкологии на федеральном уровне.

- При этом объектов реконструкции, обновления и модернизации становится все больше. По большинству из них мы нашли ресурсы на выполнение работ и уже идет выбор подрядных организаций. Будем вести контроль и на местном уровне, и на уровне федерального оргкомитета, - сказал Михаил Котюков.

Из планов губернатор обозначил дальнейшую реконструкцию аэропорта, создание транспортного железнодорожного кольца по периметру города, строительство новых молодежных и спортивных объектов, дорог, проездов и другие инфраструктурные объекты.

Оргкомитет побывал на одной из стройплощадок метро. Фото: Иван Федоренко

Бизнес не остался в стороне

Значимую роль в преобразовании города играет и частно-государственное партнерство. Причем компании не просто берут на себя финансовое обеспечение тех или иных проектов, но и самостоятельно занимаются их реализацией. Представители крупных бизнес-единиц также присутствовали на оргкомитете.

По официальной информации с крупными промышленными корпорациями на данный момент заключено 11 соглашений на сумму свыше 14 миллиардов рублей - на ремонт и реконструкцию социальных объектов, строительство гостиниц, спортцентров, парков и скверов.

Например, в рамках заключенного с правительством Красноярского края соглашения «Норникель» направит на подготовку к юбилею столицы края миллиарды рублей. Причем в таких масштабах он вкладывается не в первый раз, ранее компания выступила генеральным партнером Зимней универсиады 2019 года.

Николай Уткин, первый вице-президент – руководитель блока по взаимодействию с органами власти компании, поделился:

- Подготовка к 400-летию Красноярска — это, прежде всего, вклад в будущее города и его жителей. Компания направляет значительные средства в развитие стратегического объекта в исторической части Красноярска, который усилит культурный облик, подчеркнет его уникальность и самобытность. В Фанпарке «Бобровый лог» появятся новые инфраструктурные объекты. Готовим модернизацию своего офиса на улице Копылова, специально приобрели соседнее здание, чтобы создать обновленное единое офисное пространство для сотрудников структурных подразделений компании, расположенных в краевом центре.

Изменит свой облик и архитектурная доминанта центральной набережной – здание Енисейского речного пароходства. Его ждет новая архитектурная подсветка. Более 10 млрд рублей будет направлено на развитие пароходства и Красноярского речного порта. Ожидаемый эффект – увеличение пропускной способности порта на 25% — до 2,5 млн тонн грузов в год. Такой результат создаст дополнительные возможности для роста грузооборота, повышения эффективности логистики и укрепления транспортной инфраструктуры края. Порт и пароходство связывают с городом Красноярском 95 лет общей истории.