Брак по расчету, долгу или жалости? Психолог рассказал о вероятных причинах свадьбы виновника аварии и покалеченной девушки в Красноярском крае

Он носил ее на руках на четвёртый этаж на маникюр. Бережно, словно хрусталь. Она верила в чудо: для настоящей любви не имеют значения ни внешность, ни то, что она больше не сможет нормально ходить. Ни-че-го! А через несколько месяцев от сказки остались только больничные карты и судебные бумаги.

В Красноярском крае не утихают споры вокруг странной истории из жизни: виновник аварии окружил заботой пострадавшую в ней девушку, женился на ней, а когда уголовное дело на него закрыли по примирению сторон – исчез из жизни той, которая стала инвалидом из-за его ошибки за рулем. Мнения в комментариях в соцсетях «КП»-Красноярск разделились.

Мы обратились к психологу, чтобы вместе с ними понять, почему такое могло произойти. Ведь случаи, когда устроившие ДТП водители создают семьи с пострадавшими далеко не единичны. И только расчетом их объяснить нельзя. Например, пару лет назад в Троицке сбитый пьяной студенткой без прав за рулем мужчина отвел под венец ту, которая чуть не отправила его на тот свет. Оксана, героиня красноярской истории, убеждает, что для нее это были настоящие чувства. Ее бывший муж Равиль отказался давать любые комментарии.

Любовь после ампутации

Напомним, в августе 2023 года 18-летняя Оксана с подругой сели в машину к приятелю Равилю. Молодые люди поехали в гости к знакомому примерно за триста километров от Красноярска. Неопытный водитель не справился управлением во время дождя, иномарка слетела с дороги в кювет и перевернулась.

Водитель сразу вызвал скорую. Он и одна из пассажирок не получили серьезных травм, оказалось достаточно первой помощи на месте. А Оксану умчали в реанимацию с переломами и повреждениями внутренних органов. Девушке ампутировали ногу. И она до сих пор продолжает лечиться.

Придя в себя после наркоза, девушка не знала, как жить дальше. Устроивший аварию парень начал навещать ее в больнице и окружил заботой. Дело закончилось свадьбой. Параллельно развитию отношений шло расследование уголовного дела, заведенного на Равиля. Оксана отказалась от претензий, и его закрыли по примирению сторон.

Так совпало, что отношения пары дали трещину: скандалы, упреки, отказ от помощи. Оксана съехала к маме, а потом пара развелась. Она обратилась в суд с требованием взыскать с бывшего моральный ущерб за тяжелые травмы, которые она получила в роковом ДТП. Суд встал на ее сторону и назначил сумму: 600 тысяч рублей. Оксана планирует потратить деньги на необходимые операции и жизнь во время восстановления. Девушка какое-то время не сможет работать.

Что говорят люди: версии одной драмы

Люди в комментариях спорят друг с другом.

– Это замешанные на жалости отношения, – убеждены одни. – Не может таким быть расчет!

– Нет, – возражают другие. – Это воспитание и подсознательная попытка загладить вину. Девушка пришла в себя – и отношения закончились.

Третьи пожимают плечами:

– Обычное дело в отношениях молодых: в экстремальной ситуации пробежала искра и вспыхнули чувства, а время показало, что просто характерами не сошлись.

Взгляд эксперта: почему такое случается

Почему же так странно порой возникают семьи? Не всегда же ради выгоды, в самом деле.

«Комсомолка» попросила рассказать о возможных причинах вступления в брак виновника пострадавшего в аварии доктора психологических наук, директора Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета Олеси Волковой:

Доктор психологических наук, директор Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета Олеся Волкова. Фото: СФУ

– Мотивы к вступлению в брак в этих обстоятельствах могут быть абсолютно разными. Это и симпатия: люди по-разному встречаются в этом мире, и такая ситуация может быть удивительным невероятным исключением. Это может быть и чувство вины, чувство долга, а также ответственность, привитая с детства через систему воспитания. Это может быть и ощущение внутреннего величия, которое есть в характеристике нарциссической личности: «Я сейчас принесу в жизнь этого человека восстановление, счастье, благополучие». Но реальный брак избавляет людей от многих иллюзий по поводу самих себя и межличностных отношений. Поэтому к его расторжению может привести ряд причин: это и охлаждение чувств, и выполнение того самого долга, который молодой человек чувствовал перед девушкой, и жизненные конфликтные ситуации, которые встречаются в любой семье. Либо понимание неспособности повернуть время вспять и вернуть жизнь в ту точку, с которой эта трагическая ситуация началась.

Независимо от того, каковы были обстоятельства встречи молодых людей и причины брака в любой семье, в любой паре возникают трудные жизненные ситуации, которые могут привести к распаду отношений, к трансформации их в деструктивные отношения. Я думаю, что и у этой пары могли быть разные причины вступления в брак и разные причины расставания.

В общем, суровая реальность порой бьет больнее аварии. А вы как считаете?

