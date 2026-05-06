От лото до спектакля: как в Красноярском крае отметили «День Земли-2026»

Акция прошла в Красноярском крае в единый день - 22 апреля. Ее инициаторами стали медиагруппа «Комсомольская правда» в Красноярске и государственная аптечная сеть «Губернские аптеки». Координатором акции выступила Красноярская краевая детская библиотека.
Акцию поддержали 34 детские библиотеки из 13 округов Красноярского края и три детских сада Красноярска. Библиотекари проводили разнообразные по формату события: экологическое лото, эко-квиз, экологический вестник, встречи с фармацевтами аптечной сети «Губернские аптеки», интерактивные игры, познавательные часы, викторины, громкие чтения и другие. Участниками мероприятий стали 730 школьников и воспитанников детских садов.
На эковстречах дети узнали, какой вред наносит окружающей среде неправильная утилизация лекарств, почему нельзя выбрасывать просроченные препараты в обычный мусор и где находятся специальные пункты приема. Поговорили и о важности соблюдения правил безопасного обращения с лекарствами, проверке срока годности и хранения их в недоступном для детей месте.
В каждой библиотеке-участнице акции были подготовлены книжные выставки, посвященные сохранению природы на планете Земля.
Каждое мероприятие получилось интересным и полезным. В Красноярской краевой детской библиотеке подростки создавали экоплакаты и обсуждали, какой вклад в сохранение природы может сделать каждый. Читатели красноярской библиотеки им. З. Портновой в игровой форме тренировались сортировать мусор.
В Емельяновской центральной детской библиотеке им. А.Г. Казаковой ребята закрепили полученные знания в игре «Выбери правильный период разложения отходов». Юные посетители Детской библиотеки им. А.П. Гайдара (г. Железногорск) посмотрели спектакль, герои которого - Лисичка и Заяц - встретились с аптечной Феей и научились правилам утилизации остатков лекарственных препаратов.
Специалисты библиотеки п. Кедровый организовали настольную игру «Эко-Эстафета» по сортировке мусора. А библиотекарь Чердынской сельской библиотеки (Назаровский м.о.) вместе с детьми поставила сценку на тему «Опасность лекарств в природе». Увлекательный эксперимент с растворением таблетки в воде, наглядно демонстрирующий, как медикаменты попадают в водоемы, наблюдали дети в Новосоксинской сельской библиотеке (Назаровский м.о.). Важное и полезное домашнее задание получили родители воспитанников детского сада № 82 - совместно с детьми проверить срок годности лекарств, а просроченные сдать на переработку. И, кстати, даже в далёкой Дудинке есть специальный пункт приема просроченных лекарств в аптеке аптечной сети «Губернские аптеки», — об этом узнали ребята, пришедшие 22 апреля в Городскую библиотеку им. Е.Е. Аксеновой.
Подробнее узнать о том, как прошла акция «День Земли - 2026» в Красноярском крае, и посмотреть фотографии можно в социальных сетях по хештегу #утилизациялекарствКрасноярскийкрай.
Подготовила Анна Смирнова, Красноярская краевая детская библиотека.
Фото предоставлено участниками акции.