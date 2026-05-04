Расскажем, что известно о крупных майских пожарах в Красноярском крае. Фото: прокуратура края

На майских праздниках 2026 года в Красноярском крае произошли десятки пожаров, многие из которых по вине человека. Горели как жилые дома, так лесные массивы. Сгорели десятки гектаров леса. Расскажем, что известно о пожарах в Красноярском крае на утро 4 мая 2026.

Крупные пожары на майских праздниках в Красноярском крае-2026

Днем 1 мая жуткий пожар охватил тайгу в районе Есауловской петли – смотровой площадки под Красноярском, с которой открывается живописный вид на реку Есауловку и лес. Как рассказывали свидетели, один из приехавших туристов подошел к обрыву и бросил с него в сторону леса три сигнальных фаера. После перепалки с другими отдыхающими группа уехала, а вскоре начался пожар.

Сейчас подсчитывается размер ущерба лесному фонду. Личность поджигателя установлена. Возможно, что туристу будет грозить не только штраф.

Лесные пожарные локализовали огонь на Есауловской петле. Фото: МЧС

Еще пять лесных пожаров на площади 45,7 гектаров произошли в Иланском, Канском, Тинском, Маганском, Саяно-Шушенском лесничествах. По предварительным данным, возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем и по причине перехода с земель иных категорий.

Утром 3 мая в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа пожар уничтожил 14 двухквартирных домов и множество хозпостроек. Без жилья остались 38 человек. К счастью, никто не пострадал. Известно, что огонь вспыхнул из-за неосторожного обращения с печью в ветреную погоду.

4 мая стало известно, что заведено уголовное дело по статье по статье «Халатность». Виновным может грозить до года колонии.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

