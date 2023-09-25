Яблоневый сад в подарок Красноярску

Фото: Красноярская рециклинговая компания

Свой вклад в озеленении краевого центра внесла «Красноярская рециклинговая компания», которая приобрела и высадила на правом берегу Качи 100 саженцев яблони в рамках городской программы #50тысячдеревьевсчитаемвместе.

Такую задачу перед мэрией в начале лета поставил глава региона Михаил Котюков. Поскольку задача это непростая, глава города Владислав Логинов обратился за помощью к социально ответственным компаниям и активным горожанам.

Фото: Красноярская рециклинговая компания

Территорию, на которой высадили деревца, представители компании выбирали совместно с администрацией Центрального района. И единогласно решили таким образом внести последний штрих в благоустройство набережной реки Качи.

Как рассказал глава Центрального района Евгений ТРОФИМОВ, город прилагает много усилий для того, чтобы эта набережная стала красивой, ухоженной, зелёной.

- В нашем районе уже высажено около трёх тысяч деревьев. У нас есть время до октября, планируем высадить ещё около тысячи саженцев. Мы с удовольствием присоединились к акции «Красноярской рециклинговой компании» и очень благодарны за то, что региональный оператор не только приобрел эти саженцы, но и организовал посадку. Думаю, в скором времени и жители близлежащих домов оценят этот действительно ценный вклад в озеленении их микрорайона».

По словам агронома Нелли МУРАВЬЁВОЙ, ждать цветения сада долго не придётся:

- Это ранетка декоративного сорта, её главное достоинство – цветы. Цвести она будет шикарно, причём уже на следующий год, и прижиться саженцы должны хорошо, здесь для них подходящие условия.

В посадке деревьев приняли участие и сотрудники левобережного регионального оператора. Заместитель директора компании по финансовым вопросам Галина ИГНАТОВА вышла на акцию с благородной миссией: поддержать «зелёные лёгкие» Красноярска:

- Деревья – наш с вами воздух, наше дыхание, наше здоровье. Я считаю, что Красноярску не хватает зелени. И это прекрасная инициатива – подарить городу новый сад. Мы будем следить за тем, как яблоньки растут, и я надеюсь, что все они приживутся. Мы всем сердцем будем болеть за каждое деревце!

Фото: Красноярская рециклинговая компания

Другие сотрудники компании поддержали коллегу и рассказали, что это не первый опыт участия команды оператора в озеленении города — в июне компания приобрела 100 хвойных деревьев и 100 плодово-ягодных и кустарников, а затем организовала их посадку у зеленого кампуса на территории Берёзовой рощи СФУ.

Антонина ЮГАЙ, исполнительный директор КРК отметила, что забота об окружающей среде, как и благоустройство территорий в своей технологической зоне остаются важными задачами для компании:

- Сегодня мы высадили 100 яблонь на берегу Качи, и это не просто круглая цифра – столько сотрудников работает в нашей компании. Теперь в течение года будем за своими «зелёными подопечными» присматривать. В этом нам помогут специалисты: саженцы будут регулярно поливать, ухаживать за ними, делать всё, чтобы они прижились и радовали горожан долгие годы. А яблони живут до 100 лет!