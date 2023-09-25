Стартовал набор старшеклассников в «Полюс-класс»

Несмотря на обилие информации, выпускники школ, как правило, недостаточно осведомлены о существующих профессиях и ситуации на рынке труда. На помощь старшеклассникам приходят профильные программы от компаний.

«Полюс» — крупнейшая золотодобывающая компания России - в 2021 году на территории Красноярского края инициировала образовательный проект «Полюс-класс», чтобы поддержать школьников, ориентированных на обучение в вузах по техническим специальностям. По итогам реализации проекта этим летом все участники успешно поступили в высшие учебные заведения на профильные специальности.

«Полюс» решил закрепить успех и масштабировать проект, поэтому сейчас стартует новый набор в проект «Полюс-класс» на территории Красноярского края и Иркутской области. Его участниками могут стать ученики 10 классов, проживающие в этих регионах. Обучение в профильных классах «Полюса» для тех, кто успешно прошедших отбор – бесплатное.

В рамках реализации проекта для учеников предусмотрено обучение в очном и дистанционном форматах с углублённым изучением математики, физики, химии, а также погружением в специальности золотодобывающей отрасли. Программа рассчитана на 2 года – 10 и 11 класс. Партнером проекта выступают СФУ и ИРНИТУ.

При поступлении в университет выпускники «Полюс-класса» смогут рассчитывать на участие в корпоративной программе подготовки студентов «Полюса», в рамках которой предусмотрены корпоративные стипендии и возможность дальнейшего трудоустройства в компании.

Для участия в конкурсном отборе школьникам необходимо подать заявку на официальной странице образовательного проекта «Полюс-класс».

Регистрация будет доступна до 11 октября. Все, кто вовремя пройдут регистрацию, будут допущены к выполнению онлайн заданий. Школьники, успешно их выполнившие, будут приглашены на онлайн собеседование с представителями рабочей группы, по результатам будет составлен рейтинг участников и отобраны те счастливчики, кого пригласят к обучению в «Полюс-классах».

ВАЖНО

- прием заявок на участие в конкурсном отборе на странице проекта «Полюс-класс» - до 11 октября;

- проведение промо-уроков в регионах - со 2 по 11 октября;

- публикация списка школьников, подавших заявки на участие в конкурсном отборе, соответствующих формальным критериям – 12 октября;

- проведение олимпиады (выполнение конкурсных заданий по математике, физике, химии, 30 заданий) на портале - 14 октября;

- проверка конкурсных заданий (по математике, физике, химии), формирование рейтинга участников - с 15 по 18 октября;

- оповещение участников конкурсного отбора, успешно прошедших Олимпиаду и назначение даты и времени проведения онлайн-интервью – с 19 по 23 октября;

- проведение онлайн-интервью участников и родителей (законных представителей) – с 24 по 27 октября;

- публикация списка участников программы, прошедших конкурсный отбор в «Полюс-класс» - 30 октября;

- торжественное открытие «Полюс-класса» в СФУ (Красноярский край) – с 8 по 10 ноября;

- торжественное открытие «Полюс-класса» в ИРНИТУ (Иркутская область) – с 15 по 17 ноября.

Фото предоставлены пресс-службой АО «Полюс Красноярск ».

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