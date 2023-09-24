В Красноярске «знахарка» пойдет под суд за снятие порчи за 50 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске будут судить «знахарку». Она выманила у женщины 50 тысяч рублей за снятие порчи. Об этом рассказали в краевой полиции.

История произошла в июле этого года. 57-летняя жительница Красноярска рассказала, на улице к ней подошла незнакомка и начала говорить страшные вещи. В частности, что на женщину навели порчу и скоро она сильно заболеет. Красноярка испугалась и поверила в эти небылицы.

Лжецелительница предложила выход. Сказала принести ей стакан воды и полотенце, чтобы провести обряд и снять порчу. Когда вещи были на месте, «знахарка» над ними склонилась и начала читать молитву, а закончив попросила 50 тысяч рублей. Женщина сразу выложила ей 30 наличкой, а остальное пошла снимать в банкомате.

Сейчас «знахарку» уже задержали. Она находится под подпиской о невыезде. Раньше судимостей у женщины не было, но сейчас ей грозит до 5 лет колонии. Деньги она не вернула. Все потратила на личные нужды.