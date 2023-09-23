В Красноярском крае хлеборобы опережают по темпам результаты прошлого года Фото: ИВАНОВА Диана

Уборочная кампания идет полным ходом. Погода как нельзя лучше способствует успешной уборке урожая. И показатели нынешнего года опережают прошлогодние. В этом отчитались аграрии губернатору края, который накануне посетил Балахтинский район. В частности, осмотрел поля одного из лидеров балахтинского агропрома – крестьянского хозяйства «Родник», которое работает с 1992 года.

Посмотрели, а затем ход уборочной кампании обсудили на совещании с участием руководителей сельхозпредприятий Балахтинского и Новоселовского районов. Представители краевого министерства сельского хозяйства и торговли сообщили, что в этом году урожай прогнозируется более высокого качества, чем прошлогодний.

По данным на 22 сентября в крае обмолочено около 642 тысячи гектаров под зерновыми и зернобобовыми культурами или 67,4% площадей от плана. Собрано 1 миллион 890 тысяч тонн зерна при средней урожайности 29,5 центнеров с гектара. Это традиционно лучший результат в Сибирском федеральном округе. При этом хозяйства Балахтинского и Новосёловского районов опережают среднекраевые показатели: в первом убрано более 80%, а во втором – свыше 85% посевных площадей, - рассказали в министерстве сельского хозяйства региона.

Кстати, сейчас используется в основном отечественный семенной фонд пшеницы – и урожай показывает, что свои сорта ничем не хуже. Планируют перейти и на российские семена рапса.

Губернатор поблагодарил тружеников сельского хозяйства, отметив, что сейчас сбор урожая – одна из самых важных задач для края:

- Погода нас пока балует, нужно вовремя убрать хороший урожай. В целом уборочная по краю идет пока в плановом режиме. Такие тематические выезды будем продолжать, делая все от нас зависящее, чтобы наши аграрии собрали урожай, сохранили его и получили необходимую экономическую отдачу.