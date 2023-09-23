В Красноярске открылся новый завод. Фото: минпром Красноярского края

В Красноярске открылось новое предприятие – завод Научно-производственного центра магнитной гидродинамики. Он будет выпускать импортозамещающее оборудование и комплектующие собственной разработки для цветной металлургии.

В министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края рассказали, что это стало возможным благодаря льготному займу в размере 100 миллионов рублей, который еще в 2022 году выдал госфонд развития промышленности региона. На эти средства было приобретено оборудование и обустроена производственная площадка.

Завод планирует в 10 раз нарастить объемы производства и продаж. В том числе алюминиевой проволоки для замены медных электропроводов в транспорте. По словам директора завода, благодаря собственной технологии предприятие полностью заменит импортируемых из Франции проводов для внутреннего монтажа бортовой электрической сети в авиационной технике. И это лишь часть из списка.

И еще один важный момент: новый завод – это еще и новые рабочие места, плюс 50 специалистов дополнили штат предприятия. По словам и.о. министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Александра Ананьева, запуск завода – яркий пример того, как можно и нужно работать в условиях санкций.