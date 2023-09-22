Полицейские опровергли сообщение об убийстве и самоубийстве в Шушенском

Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне в социальных сетях и тг-каналах Красноярского края появились сообщения о страшной трагедии в Шушенском: в одной из квартир поселка нашли бездыханные тела мужчины и женщины. Ряд региональных СМИ сообщили, что это якобы был трагический итог серьезного конфликта на почве ревности.

- Татьяна приехала на свидание к мужчине, с которым у нее была любовная связь в тайне от гражданского мужа, проследившего за женщиной и заставшего ее в процессе измены <...> все это привело к смерти обоих приверженцев запретной любви, - говорят «очевидцы».

Пост сопровождался шокирующими фотографиями, а текст гласил, что «за окном дома жители длительное время лицезрели мертвую обнаженную женщину».

Сегодня, 22 сентября, в краевом МВД эту информацию опровергли. На самом деле такой любовной драмы в поселке не было, никто никого не убивал.

Сотрудники полиции рассказали, что вчера в дежурную часть поступило сообщение о смерти 41-летней женщины, замужем она не была. Предварительно, признаков насильственной смерти нет, каких-либо видимых повреждений на теле не имеется.

Сейчас устанавливаются все причины произошедшего.