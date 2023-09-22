Глава минздрава Красноярского края Борис Немик ответит на вопросы жителей Фото: ИВАНОВА Диана

Руководитель регионального минздрава Борис Немик проведет прямой эфир в социальных сетях, где ответит на вопросы жителей. Трансляцию анонсировали в правительстве Красноярского края.

В министерстве здравоохранения отметили, что Немик расскажет о сезонных заболеваниях. Например, как обезопасить себя от гриппа и ОРВИ. Также руководитель минздрава ответит на вопросы о вакцинации взрослых и детей.

Трансляция назначена на 25 сентября. Она начнется в 15:00 в сообществе краевого правительства во «ВКонтакте». Присоединиться можно по этой ссылке. Там же следует задать и интересующих вас вопросы.

Напомним, ранее мы писали, стоит ли в Красноярском крае ждать возвращения масочного режима. Число заболевших ОРВИ растет, а некоторые регионы уже вернулись к ограничениям, которые были в пандемию ковида. Подробнее можно почитать тут.