На Красноярской ГЭС наградили стипендиатов Эн+ и РУСАЛ

Из 700 заявлений были отобраны 177 студентов из 56 учебных заведений 20 городов России. За стипендию боролись студенты-очники, обучающиеся на 2-6 курсах в высших и средних профессиональных учебных заведениях по определенным направлениям подготовки. К их числу относятся традиционные для учредителей Стипендиальной программы специальности – энергетика и металлургия, а также социально значимые – медицина и педагогика. Весь учебный год стипендиаты будут ежемесячно получать в рамках программы от 5 до 25 тысяч рублей в зависимости от уровня образования и курса обучения.

Как отметил операционный директор Эн+ Михаил Хардиков, финансовая поддержка по Стипендиальной программе помогает студентам сосредоточить внимание и силы на учебном процессе:

- Наша компания заинтересована, чтобы инициативные и амбициозные ребята имели хорошие условия для получения знаний, проходили практику на наших предприятиях. Больше 15% стипендиатов прошлого года уже стали сотрудниками компании, еще половина студентов планирует трудоустройство после окончания обучения.

Владислав Приходько, студент 6 курса Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого рассказал, что о программе поддержки одаренных студентов узнал год назад, но только в этом году удалось пройти отбор:

— Эксперты оценивают достижения в учебе, активность в спортивной и социальной жизни университета. Самую большую роль в отборе играет собеседование, в этом году я прошел его. Стипендия дает финансовую свободу, теперь я смогу больше времени уделять учебе и профессиональному развитию.

Еще основатель Эн+ и РУСАЛ Олег Дерипаска говорил, что в регионах у нас много талантов. Поэтому основным приоритетом социальной политики в городах ответственности компаний продолжает оставаться поддержка образовательной деятельности. Первый набор стипендиатов состоялся в 2021 году. С момента запуск список вузов и ссузов охваченных Стипендиальной программой ежегодно расширяется. Сегодня проект охватывает уже 20 городов России: Иркутск, Братск, Санкт-Петербург, Тайшет, Красноярск, Ачинск, Дивногорск, Саяногорск, Абакан, Новокузнецк, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск, Нижний Новгород, Миасс, Волгоград, Тихвин, Иваново и Назарово. Среди учебных заведений-участников – ведущие университеты страны, профильные энергетические, металлургические, медицинские, педагогические вузы и учреждения СПО.

Будущие энергетики, педагоги и медики получили подарки и поздравления на Красноярской ГЭС. Студентов-металлургов из Красноярского края наградят в конце сентября на Красноярском алюминиевом заводе.

Фото: организаторы экскурсии