Судить уже некого: в Хакасии раскрыли убийство после смерти подозреваемого

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

В Хакасии раскрыли убийство женщины 13-летней давности. Об этом рассказали в краевом СК. Правда, судить по делу никого не будут. Предполагаемый убийца умер еще 10 лет назад.

Мужчина жил в доме у своего приятеля. В гости к ним частенько заглядывала и женщина, чтобы выпить. Про нее известно, что она проходила в деле о краже телевизора и значилась в базе приставов по уклонению от уплаты алиментов на сына.

Как именно произошло убийство – выяснить не удалось. По найденным костям эксперты установили переломы свода и основания черепа. Тело мужчина завернул в одеяло, ноги связал шлангом, а руки проводом. После чего, вырыл во дворе могилу и закопал труп.

На скелет наткнулись случайно. В 2012 году дом выкупил другой житель Черногорска. Спустя 11 лет он и сделал страшную находку. Обнаружил во дворе кости и сразу обратился в местное отделение полиции.

Установить, кто именно закопан во дворе получилось благодаря генетической экспертизе. Следователи нашли сына женщины. Также выяснилось, что об убийстве мужчина уже рассказывал.

В 2010 году его отправили в колонию. Заявление написал как раз его приятель, за избиение. В ИК мужчина и обмолвился перед сокамерниками, что убил в Черногорске женщину. Даже сказал, где именно ее закопал.

Однако перед законом он уже не ответит. Мужчина умер в 2013 году, через пару месяцев после выхода на свободу. Его знакомый также скончался, но двумя годами ранее. Поэтому дом и был продан.

Уголовное дело пришлось закрыть из-за смерти главного подозреваемого.