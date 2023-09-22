В Красноярске энергетики показали студентам и школьникам как работают городские подстанции

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Сибири на этой неделе провели экскурсии для студентов и школьников на ключевых центрах питания г. Красноярска – подстанциях 220 кВ «Октябрьская» и «Левобережная».

Первой первокурсников Политехнического института Сибирского Федерального университета гостеприимно приняла у себя подстанция «Октябрьская», расположенная в непосредственной близости от вуза и обеспечивающая его электроснабжение. С мощностью 400 МВА объект питает также жилые массивы Октябрьского района города, включая Академии биатлона и зимних видов спорта.

В начале экскурсии для студентов провели инструктаж по технике безопасности и выдали каски. Затем они посетили главный щит управления подстанции, где познакомились с электрической схемой объекта, а также побывали в релейном зале и на открытых распределительных устройствах 220 и 110 кВ. Сотрудники подстанции подробно объяснили ребятам, как устроена подстанция и какое оборудование на ней установлено. Кроме этого, в ходе мероприятия первокурсникам рассказали о возможности прохождения производственной практики и перспективах трудоустройства в компании «Россети».

Не менее насыщенная экскурсия была организована для десятиклассников лицея № 8 на подстанции 220 кВ «Левобережная» - ключевом центре питания Железнодорожного, Октябрьского и части Центрального района, в том числе БСМП, Госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны. Также от подстанции запитан пригородный Емельяновский район, включая железную дорогу и красноярский аэропорт.

Школьники проявили большой интерес к современной подстанции, оборудованием которой можно управлять с автоматизированного рабочего места движением компьютерной мышки. Пять лет назад подстанция была полностью модернизирована с применением современной автоматики и экологичных и компактных КРУЭ – комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией.

Важной частью экскурсии стало обучение школьников основам электробезопасности. Подрастающему поколению рассказали об опасности электрического тока, а также познакомили с правилами поведения вблизи подстанций и линий электропередачи. На память о полезном занятии энергетики вручили ребятам красочные блокноты и календарики.

Фото: организаторы фестиваля