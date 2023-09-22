В Красноярск на выходных вернутся дожди Фото: Мария ЛЕНЦ

Бабье лето в Красноярске заканчивается. На ближайших выходных в городе пройдут дожди. Температура воздуха с двадцати градусов опустится до десяти. Рассказываем о погоде на выходные в Красноярске 23-24 сентября 2023.

Погода в Красноярске 23 сентября 2023

По данным краевого Гидрометцентра, в субботу днем еще будет тепло. Синоптики обещают +18 градусов. При этом они прогнозируют еще и дождь.

Сервис Яндекс.Погода обещает +20 за окном и ливень. Он должен начаться ближе к вечеру. Днем – облачно с прояснениями.

У GISMETEO прогноз похожий. Дождь ближе к вечеру, а днем 20 градусов выше ноля.

Погода в Красноярске 24 сентября 2023

В воскресенье без зонтика также не обойдется. Да и одеться надо будет теплее. Краевой Гидрометцентр обещает всего +9 днем и снова дождь.

По прогнозу Яндекс.Погоды, утром пройдет ливень. Днем воздух в городе прогреется до 10 градусов. Будет пасмурно.

Сервис GISMETEO дает небольшой повод для оптимизма. Дождя не обещают, будет просто пасмурно.

Что касается ночных температур, то с субботы на воскресенье синоптики прогнозируют от +4 до +6 градусов. Вероятнее всего, в темное время также будет дождь.