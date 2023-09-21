В Красноярске прошли учения МЧС по ликвидации утечки хлора Фото: ИВАНОВА Диана

Фура, груженная химикатами выехала на железнодорожный переезд и попала под поезд. Над местом аварии моментально поднялось облако хлора. К счастью, это всего лишь легенда. Краевые спасатели провели масштабные учения на железнодорожном вокзале. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По сценарию, фура перевозила 800 литров хлора. Водитель решил проскочить на красный и попал под грузовой поезд. Медлить в таких ситуациях нельзя и на место оперативно прибыли спасатели, в том числе, на пожарном поезде.

По легенде, фура перевозила 800 литров хлора Фото: ИВАНОВА Диана

- В Красноярском крае практически в каждом населенном пункте есть железная дорога и железнодорожный переезд. Водители должны понимать, что в их руках не только их жизнь, но и жизнь локомотивной бригады, и они должны понимать, что последствия таких ДТП бывают ужасными. Не сложно представить, что бывает, когда грузовой автомобиль сталкивается с пассажирским поездом, - отметил Карен Давоян, и. о. начальника службы корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Спасатели прибыли на место на пожарном поезде Фото: ИВАНОВА Диана

Отличительная деталь таких операций - термоагрессивостойкие костюмы. И хоть в них спасатели выглядят скорее, как космонавты, но это необходимо. Только такое снаряжение может спасти от химических ожогов. Ведь над местом аварии сразу поднялось облако хлора. Его быстро залили водой.

Отличительная деталь таких операций - термоагрессивостойкие костюмы Фото: ИВАНОВА Диана

В зоне химического заражения оказались 4 человека. Это водитель и пассажир фуры, а также бригада поезда. Людей спасли.

- В данном случае у нас были зафиксированы переломы и отравление хлором. Это очень опасное отравление. Если не оказать вовремя помощь – это может привести к летальному исходу, - заявил врач скорой помощи центра медицины катастроф Сергей Рожков.

В зоне химического заражения оказались 4 человека Фото: ИВАНОВА Диана

Подобные мероприятия в Красноярском крае проходят регулярно. Участие в них принимают не только спасатели, но и железнодорожники, полицейские, врачи. Отработать взаимодействие между разными ведомствами – одна из ключевых задач масштабных учений.

- Такого рода учения позволяют всем ведомствам на плановой основе заниматься защитой населения от чрезвычайных ситуаций. Мы проводим не менее шести таких учений в год, в таком крупномасштабном формате, - рассказал начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин.

На учениях было задействовано 70 человек и 14 единиц техники Фото: ИВАНОВА Диана

Всего на учениях было задействовано 70 человек и 14 единиц техники. На место привезли и три передвижных лаборатории. С их помощью специалисты следили за состояние атмосферного воздуха. Со всеми поставленными задачами спасатели и остальные службы справились.