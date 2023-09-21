Красноярский медиафорум «Енисей.РФ» признан лучшим образовательным проектом федерального конкурса Союза журналистов России

Известный тележурналист Арина Шарапова вручает награды

Медиафорум «Енисей.РФ» получил высшую оценку жюри в номинации «Образовательные проекты» национальной премии Союза журналистов России в области развития связей с общественностью «ЗОЛОТАЯ СТРАТЕГИЯ» получил.

Награждение состоялось на церемонии открытия форума современной журналистики «Вся Россия–2023» в г. Сочи.

Награду Ирине Брежневой, руководителю агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края вручила известный тележурналист Арина Шарапова. Телеведущая поблагодарила Красноярский край за важный проект и отметила:

- Сегодня в России образование стоит на передовой. Как мы образуем наших детей, наших журналистов, такой и будет наша страна.

Ирина Брежнева в ответном слове сказала:

- Мы начинали этот проект 11 лет назад как небольшую образовательную площадку регионального масштаба с количеством участников не более 100 человек. За это время наш медиафорум стал сначала межрегиональным, а теперь претендует на звание федеральной площадки.

НАША СПРАВКА

Напомним, что XI медиафорум «Енисей.РФ» пройдет в Красноярске состоится совсем скоро – 5 и 6 октября в Красноярске. Участие бесплатное. Регистрация на мероприятие открыта на официальном сайте форума.

Традиционно в рамках медиафорума состоится подведение итогов творческого конкурса журналистского мастерства «Енисей.РФ–2023».

Организаторы – агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Подробно о спикерах и их площадках читайте на сайте медиафорума и на страницах ВКонтакте и Телеграм.

Фото предоставлены Агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края.