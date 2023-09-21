Белый медведь вышел к людям в поселке на севере Красноярского края

Фото: Dikson73

Белого медведя заметили в поселке на севере Красноярского края. Он пришел туда ночью. Видео с похождениями хищника появилось в Telegram-канале Dikson73.

По улицам поселка мишка прогуливался вальяжно, как настоящий хозяин севера. Впрочем, и на большого хищника нашлась управа. Его моментально окружила стая местных собак. Подходить вплотную к косолапому они не стали. Только кружили вокруг него и громко лаяли.

Первое время белый медведь старался не обращать на них внимание. Но когда псов стало больше – он также вальяжно развернулся и не торопясь ушел в темноту. Не дали хищнику похозяйничать.

Белые медведи на севере края, конечно, не редкость. И как отмечают местные жители, именно собаки чаще всего предупреждают людей, что косолапый пожаловал в гости.

Появляются косолапые и в Норильске. Там в начале сентября мишка пытался вскрыть припаркованную у рудника машину, но забраться внутрь у любопытного хищника не вышло. Он пошел к другому автомобилю. Правда, в процессе передумал и вовсе убежал с парковки.

Напомним, ранее стало известно, что в московском зоопарке умер белый медведь по кличке Диксон. Браконьеры подстрелили косолапого и бросили его умирать. У хищника были парализованы задние лапы. Реабилитацию он проходил в Москве, но спустя год – умер. Историю медведя Диксона можно прочитать по ссылке.