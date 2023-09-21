В Красноярске на площади Мира начали готовить ледовый каток Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на площади Мира начали готовить ледовый каток. Да-да, по факту еще вовсю лето, осень – лишь на календаре, а Красгорпарк уже обдумывает, чем будет радовать горожан предстоящей зимой. Проект будущего катка уже готов и согласован, на площадь завозится оборудование.

Как рассказали в пресс-службе Красгоспарка, в первую очередь рабочие установят ограждение и соберут шатер. Затем подготовят основание для искусственного льда. После начнут его заливать. Это произойдет примерно в конце октября – начале ноября. Чтобы искусственный лед набрался прочности, потребуется, чтобы две-три недели средняя температура воздуха продержалась не выше 0°С.

Добавим, что инвентарь к новому сезону продолжают обновлять. В прошлом году приобрели коньки 25 размера для малышей, и они пользовались большим спросом. В этом году закупили дополнительные комплекты маленьких размеров, чтобы хватало всем желающим. Остальной инвентарь обновили и отреставрировали.

Обещают, что работать каток будет ежедневно с 12:00 до 22:00 часов, стоимость посещения катка останется прежней: 250 рублей в будни и 400 рублей в выходные дни. Для детей до 6 лет вход бесплатный. Предусмотрена и система скидок.