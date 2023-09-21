В парке 400-летия Красноярска появилась аллея яблонь и рябин. Фото: министерство лесного хозяйства края

В парке 400-летия Красноярска высадили по 10 яблонь и рябин. Участники Лесного форума Сибири присоединились к Всероссийской акции «Сохраним лес» и собственным примером показали, как сделать планету зеленее.

Исполняющий обязанности министра лесного хозяйства Красноярского края Алексей Панов отметил, что участие во всероссийских акциях по посадкам деревьев – это еще и весомый вклад в лесовосстановление региона. Позитивная тенденция наблюдается: неравнодушных жителей с каждым годом становится все больше. Они выходят в парки и скверы, высаживают там саженцы деревьев, ухаживают за ними.

Желание реализовать слоган «Миллионному городу – миллион деревьев» у жителей города сильно, как никогда. Особенно когда красноярцы наблюдают, что высаженные несколько лет назад саженцы окрепли и заметно подросли.

В министерстве лесного хозяйства уточнили, что посадки в рамках акции «Сохраним лес» продолжатся в районах края до конца сентября. Планы впечатляют: нужно будет высадить в общей сложности 530 тысяч деревьев хвойных и лиственных пород. Не так давно в Дудинке, за Полярным кругом, «поселились» 150 маленьких елочек, которые специально вырастили в краевом питомнике для этого города. Жители Дудинки будут ухаживать за ними и оберегать в суровых климатических условиях.

А накануне в городе Иланский сотрудники лесничества совместно со школьниками и их педагогами высадили молодую аллею сосен на спортивной площадке возле местной школы.

Упреждаем вопросы тех, кто решит внести свой вклад в благородное дело. С датами и местами посадок деревьев можно ознакомиться на интерактивной карте сайта сохранимлес.рф. Инвентарь и посадочный материал организаторы выдадут на месте, а также проведут инструктаж, как правильно посадить дерево, чтобы оно лучше прижилось.

Добавим, что лесной форум Сибири работает в Красноярске 20 и 21 сентября. В мероприятии участвуют представители из Красноярского края, Иркутской, Новосибирской и Кемеровской областей, Удмуртии и Хакасии. Всего около 300 специалистов лесной отрасли. Участники форума обсуждают вопросы реализации древесины на биржевых торгах, развитие флота беспилотной авиации в крае, перспективные технологии глубокой переработки древесины и работу в системе ЛесЕГАИС.