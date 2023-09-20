Фотоистории угольщиков Красноярского края претендуют на победу во Всероссийском конкурсе

«Cохраним историю вместе» – конкурсная работа, вошедшая в лонг-лист конкурса. Фото: официальная группа конкурса vk.com/focusphilanthropy

Всего 217 фотографий насчитывает лонг-лист Всероссийского конкурса, среди которых можно найти и кадры с героями из нашего региона. Лучшие снимки конкурса выберут онлайн-голосованием, а затем ихпредставят на фотовыставках в городских локациях, вузах, аэропортах и других местах массового посещения по всей России.

Например, одна из краевых работ, которая претендует на победу называется «Сохраним историю вместе». Фотография была сделана во время встречи молодежи Назаровского разреза с дошколятами накануне Дня Победы. В компании рассказали, что горняки считают своим долгом сохранить память о трудовом и боевом подвиге солдат, которые поднимали городшахтеров и энергетиков. В первые годы работы разреза его коллектив насчитывал более 800 фронтовиков.На предприятии оформлен Зал воинской славы,о горняках-фронтовиках рассказывают детям, посвящают ветеранам книги. Одна из таких книг - "Герои войны – герои СУЭК" – стала подарком библиотекам, музеям, школам и дошкольным учреждениям. Ее и разглядывают с интересом назаровские детсадовцы на фото.

Еще одна фотоистория, вошедшая в лонг-лист, запечатлела момент закладки сотрудниками Назаровского разрезав поселке Горняк хвойной аллеи в честь ветеранов. Год за годом символические посадки, которые напоминают о бессмертном подвиге отцов и дедов появляются во всех регионах, где работают предприятия компании. А в горняцких коллективах укрепляют корпоративный дух.

Голосование за фотоработы из лонг-листа продлится до 29 сентября.

НАША СПРАВКА

Конкурс фотоисторий «Объективная благотворительность», который проводит Ассоциация грантодающих организаций "Форум доноров", в 2023 году проходит в 12-й раз.Его главная задача – привлечь внимание общества, власти и средств массовой информации к теме благотворительности и к деятельности некоммерческих организаций, социально ответственных компаний, волонтерских движений. За время своего существования конкурс объединил более 500 участников из 53 регионов России, собрал более 2000 фотоснимков и фотоисторий.