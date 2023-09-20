В Норильске прошел первый Всероссийский слет эндаументов. Фото: предоставлено организаторами

Первый Всероссийский слет эндаументов* прошел в Норильске с 15 по 17 сентября и собрал более 50 участников из 10 регионов страны. По приглашению организатора - Фонда целевого капитала «Наш Норильск» - в Северный город прилетели специалисты из Владивостока и Челябинска, Мончегорска и Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска, а также Перми, Якутска, Ярославля, Лобни, Добрянки. Это руководители фондов целевых капиталов Московского физико-технического института, Северо-Восточного федерального университета, Университета науки и технологий МИСиC, Челябинского государственного университета, Школы-студии МХАТ, Российской экономической школы, Красноярской филармонии и многих других. А также представители Благотворительного фонда Владимира Потанина, Московской школы управления «Сколково», Национальной ассоциации эндаументов.

Главное в этой встрече - общение и обмен опытом. Фото: предоставлено организаторами

По словам директора Фонда «Наш Норильск» Анны Макухи, идея создания слета состоит в продвижении темы стратегической благотворительности:

- Это площадка для обмена опытом, знаниями, экспертностью. Основные проблемы, которые мы обсудили на слете, - юридические, привлечения денежных средств и правильного выстраивания коммуникационной стратегии. Эксперты подробно разобрали эти темы и делились инструментами решения тех или иных задач. Объединиться и масштабировать лучшие разработки в сфере эндаументов, таким образом преображая свои регионы, – вот наша цель.

Заместитель главы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелева приветствовала участников слета и пожелала не только плодотворной работы, но и лучших впечатлений от заполярного Норильска:

- Огромные слова благодарности всем участникам за то, что откликнулись на приглашение. Наш город сегодня динамично развивается, а программа нашего фонда активно вписывается в его историю и в историю происходящих у нас инноваций, запланированных до 2035 года.

Соучредитель Фонда Светлана Рубашкина подчеркнула, что обмен опытом среди профессионалов – это важная часть развития. К тому же она добавила, что нужно своими глазами увидеть происходящие перемены в городе, где сегодня строятся дома и социальные объекты, а уже завтра они будут наполняться жизнью:

- Именно социальный сектор — важнейший для нашего фонда, его целевой капитал уже составляет 3,4 миллиарда рублей. На поддержку НКО в 2021 и 2022 годах было направлено 67,5 миллионов рублей. За все это огромное спасибо нашему ключевому благотворителю компании «Норникель» и каждому, кто внес средства в фонд. Мы стали местом объединения тех, кто заинтересован в хорошей жизни нашего города.

Помимо деловой программы была еще и культурная. Фото: предоставлено организаторами

Отмечено, что из целевого капитала 4,97 миллионов рублей в виде грантов получила Норильская детская художественная школа имени Н.П.Лоя; 4,94 миллиона – централизованная библиотечная система Норильска; 4,58 миллионов рублей – театр-студия «Белые птицы».

Деловая программа слета включала три ключевых блока во главе с ведущими экспертами отрасли. График работы был очень плотный, однако гости нашли время и для отдыха: проехались с обзорной экскурсией по Норильску, побывали в музее города, на карьере «Медвежий ручей» и биткоин-ферме, прогулялись по экологической тропе Оль-Гуль, прошли таймырский квест на турбазе «Горизонт» и обряд «Посвящение в Заполярники».

Отзывы участников были позитивными.

Глеб Узунов, директор фонда целевого капитала Университета науки и технологии МИСИС:

- Норильск стал открытием. Символично, что первый Всероссийский слет эндаументов прошел именно здесь и что запрос исходил от самих эндаументов и их руководителей. Самое главное – общение, в ходе которого можно поделиться опытом и идеями, узнать лучшие практики. И конечно, очень полезна образовательная программа слета, особенно для новичков, которым важно дать правильное направление.

Елена Васильева, проректор школы-студии МХАТ, эндаумент-фонд поддержки школы-студии МХАТ:

- Расширяя географию общения, слет дает понимание, какие вопросы волнуют разные регионы и как твой фонд может встроиться в решение проблем других фондов. С каждым годом становится очевиднее, что через эндаумент-фонды в социальные вопросы, социальное развитие вовлекается все больше людей. За ними перспектива, а слет имеет хорошую перспективу к развитию на другие площадки.

Участники слета прошли «Посвящение в Заполярники». Фото: предоставлено организаторами

Светлана Руснак, эндаумент-фонд по развитию Приморской государственной картинной галереи «Дальарт» (Владивосток):

- Большое спасибо за блестящую идею провести первый Всероссийский слет именно в Норильске. Наш молодой фонд испытывает большую потребность встретиться с единомышленниками, познакомиться с опытом коллег, узнать что-то новое. Это очень помогает ощутить сообщество.

Ольга Васильева, директор фонда целевого капитала для поддержки и развития помощи при когнитивных расстройствах «Человек рассеянный»:

- Норильск, безусловно, произвел огромное впечатление, это место, где каждый день происходит что-то фантастическое. Слет объединил единомышленников, здесь сложилось сообщество, которое сплотило тех, кто делает одно дело в разных регионах страны.

Ирина Заболоцкая, руководитель эндаумент-фонда Красноярской краевой филармонии:

- Норильск – город эмоций и вдохновения. Он объединил нас, фонды из разных регионов, впечатляющее начало. Организаторы проделали огромную, масштабную, классную работу. И мы ждем уже следующего слета.

НАША СПРАВКА

* Эндаумент - от английского endowment, что означает вклад, дар или пожертвование.

Эндаумент-фонд – имущество некоммерческой организации, сформированное за счет пожертвований. Это целевой капитал, которым управляющая компания оперирует на фондовом рынке с целью получения дохода для финансирования уставной деятельности некоммерческих организаций. Чаще всего из этих средств поддерживаются организации, работающие в сфере науки, образования, медицины и культуры.