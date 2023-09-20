В Красноярске пройдет субботник Енисея на сапбордах Фото: Мария ЛЕНЦ

Субботник на воде пройдет в Красноярске. Такой формат придумала эко-активист Дарья Яковлева. Участников будет ждать 30 сапбордов. Весь собранный в Енисее мусор пойдет на переработку. Рассказываем, как пройдет общегородской субботник в Красноярске 2023.

Субботник на сапбордах в Красноярске 2023

В мэрии рассказали, что сбор желающих состоится в районе новой лодочной станции на острове Отдыха в 12:00. Там участников субботника будут ждать 30 сапбордов. Именно на них люди и пойдут убирать Енисей.

Если у вас есть свой сап, лодка или катамаран – тоже можно присоединиться к акции. Уборка пройдет и вдоль берега. Для этого надо взять с собой резиновые сапоги.

Как принять участие в субботнике в Красноярске 2023

Зарегистрироваться для уборки на сапах можно по этой ссылке. Но это только одно из мероприятий, запланированных в ходе субботника.

Масштабная уборка пройдет в парках, скверах, набережных, во дворах и на пустырях. Принять участие может любой желающий. Заявки от людей принимают в районных администрациях. Можно туда просто позвонить или прийти лично.

Общегородской субботник во дворах Красноярска 2023

Это уже зона ответственности управляющий компаний и ТСЖ. Если у вас в доме до сих пор нет соответствующего объявления, то пора напомнить об этом своей УК. Субботник уже стал для Красноярска хорошей традицией. Он проходит с 2009 года. Отменяли мероприятие только один раз. В 2020 году, когда бушевал коронавирус.