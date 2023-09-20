Компактная, но очень мощная: в Норильске для потребностей «Серной программы» построили новую подстанцию

В Норильске для потребностей «Серной программы» построили новую подстанцию. Фото: Денис Кожевников

Крупнейший экологический проект страны – «Серная программа», которую реализует компания «Норникель» в Норильском промышленном районе, – близок к своему старту. За пять лет была проделана колоссальная работа: в границах Надеждинского металлургического завода на площади семи футбольных полей с нуля возведено новое производство – несколько цехов, пройдя через которые выбросы диоксида серы будут превращаться в нейтральный для окружающей среды гипс. И уже после 2023 года количество выбросов от производства должно сократиться на 45%.

В настоящее время на отдельных объектах и переделах проводятся индивидуальные испытания ключевого оборудования проекта. И после того, как будут отработаны и испытаны все будущие производственные процессы, «Серная программа» начнет приносить свои дивиденды.

Один их таких подготовительных этапов – запуск главной понизительной подстанции (ГПП), которая будет обеспечивать новые объекты собственной постоянной электроэнергией. Подстанции даже название дали соответствующее – «Серная». Руководитель по реновации энергоактивов Норильско-Таймырской энергетической компании Тимур Еникеев подчеркнул: строили ее исключительно для потребностей проекта.

Пару слов о том, что она собой представляет. Это закрытое распределительное устройство 110 кВ «высокой» стороны, два трансформатора понижения напряжения и закрытое распределительное устройство 10 кВ «низкой» стороны. То есть сначала электроэнергия высокого напряжения принимается от высоковольтной сети от поставщика, затем понижается до необходимых параметров и подается непосредственно в цеха. При этом от других распределительных подстанций, «Серную» отличает компактность за счет высоковольтного оборудования с элегазовой изоляцией.

Новая ГПП – это технологии дистанционного управления, без постоянного присутствия человека. Автономную работу и контроль обеспечивает диспетчерский центр НТЭК, а он находится в Норильске, в 12 километрах. Диспетчер также контролирует плановые или внеплановые переключения, принимает решения о включении или отключении потребителей.

Главный инженер управления «Высоковольтные сети» (УВВС) Александр Массов добавил:

- Все оборудование подстанции выполнено в соответствии с современными нормами и правилами. Вся информация по работе и состоянию оборудования, в том числе аварийная, выводится в диспетчерскую НТЭК. Отсюда диспетчер может управлять работой оборудования ГПП «Серная».

Новую РПП строили исключительно для потребностей проекта. Фото: Денис Кожевников

Остается сказать, что мощности ГПП пока загружены на половину, но с каждым днем процент загрузки увеличивается. И к моменту старта проекта «Серная» будет готова.

Между тем, до старта осталось совсем немного времени. Первая партия основного сырья, необходимого для нейтрализации серной кислоты, уже доставлена с Мокулаевского рудника. Он находится в нескольких километрах, запасов достаточно, чтобы добывать в год по 6,5 миллионов тонн при выходе «Серной программы» на полную мощность.

Минимум человек и дистанционное управление. Фото: Денис Кожевников

Гипсохранилище построено на расстоянии шести километров от предприятия. Повторим, это конечный процесс нейтрализации и переработки диоксида серы, получаемого от металлургического производства. А гипс, как известно, не наносит вреда природе. К тому же существует много способов его дальнейшего использования в различных сферах. Например, в строительстве (а в Норильске как раз идет процесс ренованции).

Для работы в новых цехах специально обучили около 200 человек из 300 уже принятых. Набор не закончен. А вообще приглашать персонал начали еще с осени 2020 года. Причем треть приехали из разных городов страны, они решили перебраться в Норильск.

Запуск технологии утилизации диоксида серы на НМЗ планируется осуществить поэтапно, с проведением комплексного опробования и выходом на полную мощность в течение следующего года.