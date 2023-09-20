Елизавета Туктамышева выступит на Гран При России по фигурному катанию в Красноярске
Фото: Мария ЛЕНЦ
Елизавета Туктамышева выступит на Гран При России по фигурному катанию в Красноярске. Соревнования в нашем городе пройдут с 27 по 30 октября. Информацию об этом публикует краевое министерство спорта. Рассказываем о программе 3 этапа Гран При России по фигурному катанию.
Программа соревнований по фигурному катанию в Красноярске 27-30 октября 2023
В нашем городе пройдут соревнования по всем видам. Всего в фигурном катании их четыре. Это мужское одиночное, женское одиночное, спортивное парное катание и танцы льду.
Соревнования в нашем городе пройдут в конце октября, с 27 по 30 число. Всего у Гран При шесть этапов. До Красноярска спортсмены выступят в Уфе и Омске, а после – в Казани, Самаре и Москве.
Кто приедет на Гран При России по фигурному катанию в Красноярск 2023
Предварительный список участников уже опубликован. Главная звезда – Елизавета Туктамышева. Чемпионка мира и Европы в одиночном катании 2015 года.
Также на красноярском льду выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Чемпионы Европы 2020 года в парном катании. Увидят зрители Александру Степанову с Иваном Букиным. Они двукратные чемпионы России. Полный список участников выглядит так:
Парное катание:
- Акопова Карина – Рахманин Никита;
- Бойкова Александра – Козловский Дмитрий;
- Бояринцева Дарья – Плешков Роман;
- Кадырова Ясмина – Колесов Валерий;
- Осокина Елизавета – Грицаенко Артем;
- Собинина Таисия – Ходыкин Денис.
Танцы на льду:
- Миронова Екатерина – Усатенко Евгений;
- Морозова Аннабель – Еременко Игорь;
- Степанова Александра – Букин Иван;
- Шанаева Елизавета – Дрозд Павел;
- Шевченко Софья – Ежлов Андрей.
Одиночное женское катание:
- Петросян Аделия;
- Садкова Дарья;
- Туктамышева Елизавета;
- Яметова Вероника.
Одиночное мужское катание:
- Алиев Дмитрий;
- Гуменник Петр;
- Самарин Александр;
- Яблоков Илья.
В Красноярск не приедет Камила Валиева. Ее зрители смогут увидеть в Казани и Москве. Олимпийский чемпион Марк Кондратюк также у нас не выступит. Он будет на этапе Гран При в Омске.
Билеты на соревнования по фигурному катанию в Красноярске 2023
В продажу они официально пока не поступили. В краевом министерстве спорта о билетах обещают рассказать позже.
Однако в сети уже всплывает реклама с билетами на красноярский этап Гран При. Федерация фигурного катания России пока дала старт продаж только в Уфе и Омске. Там пройдет первый и второй этап.