Елизавета Туктамышева выступит на Гран При России по фигурному катанию в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Елизавета Туктамышева выступит на Гран При России по фигурному катанию в Красноярске. Соревнования в нашем городе пройдут с 27 по 30 октября. Информацию об этом публикует краевое министерство спорта. Рассказываем о программе 3 этапа Гран При России по фигурному катанию.

Программа соревнований по фигурному катанию в Красноярске 27-30 октября 2023

В нашем городе пройдут соревнования по всем видам. Всего в фигурном катании их четыре. Это мужское одиночное, женское одиночное, спортивное парное катание и танцы льду.

Соревнования в нашем городе пройдут в конце октября, с 27 по 30 число. Всего у Гран При шесть этапов. До Красноярска спортсмены выступят в Уфе и Омске, а после – в Казани, Самаре и Москве.

Кто приедет на Гран При России по фигурному катанию в Красноярск 2023

Предварительный список участников уже опубликован. Главная звезда – Елизавета Туктамышева. Чемпионка мира и Европы в одиночном катании 2015 года.

Также на красноярском льду выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Чемпионы Европы 2020 года в парном катании. Увидят зрители Александру Степанову с Иваном Букиным. Они двукратные чемпионы России. Полный список участников выглядит так:

Парное катание:

- Акопова Карина – Рахманин Никита;

- Бойкова Александра – Козловский Дмитрий;

- Бояринцева Дарья – Плешков Роман;

- Кадырова Ясмина – Колесов Валерий;

- Осокина Елизавета – Грицаенко Артем;

- Собинина Таисия – Ходыкин Денис.

Танцы на льду:

- Миронова Екатерина – Усатенко Евгений;

- Морозова Аннабель – Еременко Игорь;

- Степанова Александра – Букин Иван;

- Шанаева Елизавета – Дрозд Павел;

- Шевченко Софья – Ежлов Андрей.

Одиночное женское катание:

- Петросян Аделия;

- Садкова Дарья;

- Туктамышева Елизавета;

- Яметова Вероника.

Одиночное мужское катание:

- Алиев Дмитрий;

- Гуменник Петр;

- Самарин Александр;

- Яблоков Илья.

В Красноярск не приедет Камила Валиева. Ее зрители смогут увидеть в Казани и Москве. Олимпийский чемпион Марк Кондратюк также у нас не выступит. Он будет на этапе Гран При в Омске.

Билеты на соревнования по фигурному катанию в Красноярске 2023

В продажу они официально пока не поступили. В краевом министерстве спорта о билетах обещают рассказать позже.

Однако в сети уже всплывает реклама с билетами на красноярский этап Гран При. Федерация фигурного катания России пока дала старт продаж только в Уфе и Омске. Там пройдет первый и второй этап.