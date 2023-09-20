В Красноярске кондуктор маршрута №30 подралась с пассажиркой

Фото: ЧП Красноярск

Кондуктор красноярского маршрута №30 подралась с пассажиркой. Видео появилось в Telegram-канале «ЧП Красноярск». Женщины не поделили место в салоне.

Новостей о словесных перепалках в красноярских автобусах хватает, но чтобы все это перерастало в драки – такого не было давно.

Конфликт в маршруте №30 начался из-за места для кондуктора. Его заняла одна из пассажирок. Кондуктор стала женщину выталкивать. В процессе они обменялись и парой фраз.

- Ты совсем уже?

- А ты не совсем?

После чего, пассажирка поставила свой пакет и сумочку на другое место, развернулась и начала бить кондуктора руками по голове. Ответ себя долго ждать не заставил. Завязалось уже не одностороннее избиение, а настоящая драка.

На крики в салоне выбежал и водитель. Он решительно занял сторону своей коллеги. Оттащил от нее пассажирку и в лицо женщине заявил, автобус с места не сдвинется, если она не покинет салон.

Дальше пошли взаимные обвинения, кто и кого с чьего места вытолкнул. Где же в этом автобусе должен сидеть кондуктор – так и осталось непонятным.

Больше в конфликт двух женщин никто не вмешивался. Хотя людей, судя по видео, в автобусе хватало. Но остальные пассажиры решили остаться безучастными.

Они начали заступаться за пассажирку уже перед водителем. Люди просили разобраться, где все-таки место кондуктора в этом автобуса.

Видео обрывается на моменте, где водитель уходит из салона, а пассажирка сидит на кресле.

В сети мнение по традиции разделилось. Одни винят пассажирку, что начала махать кулаками. Другие уверены, что таким кондукторам в общественном транспорте работать нельзя, раз не умеет сглаживать конфликты.

Есть претензии и к пассажирам, которые не вмешались в драку. Высказали люди и водители, что он не разобравшись в ситуации попытался выгнать из автобуса женщину.

«КП-Красноярск» запросила комментарий в городском департаменте транспорта.