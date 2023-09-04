В Красноярске родители пытаются уволить директора детсада за откровенные видео

Фото: Mash

В Красноярске родители объявили войну заведующей одного из детсадов в Зеленой роще. Как пишет Mash, руководительница пренебрегает своими обязанностями, хамит всем подряд, а последней каплей стала публикация откровенных фото и видео женщины в соцсетях. Теперь родители детей, которые ходят в детсад, пытаются добиться увольнения заведующей.

Как утверждают родители, Анастасия К. уже три года руководит детсадом, и за это время учреждение «скатилось»: сотрудники увольняются, на все расходы приходится скидываться самим родителям, а заведующая между тем приезжает на работу на роскошном «Мерседесе».

Недавно по родительским чатам разошлись откровенные фото и видео Анастасии, которые она публиковала на одной из интернет-площадок. После этого родительский гнев вылился в многочисленные жалобы в департамент образования. Однако там, по утверждениям красноярцев, никак не реагируют на проблему, якобы из-за того, что родители заведующей как раз работают в городском управлении образования.

Редакция «КП - Красноярск» уже обратилась за комментариями к родителям детей. Также издание направит запросы в управление образования и сам детсад.