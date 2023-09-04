Антон Худобин. Фото: ХК "Сокол"

Антон Худобин перешёл в ХК «Сокол». Чемпион мира и финалист кубка Стэнли своим решением удивил всех. За океаном, с небольшими перерывами, он играл с 2005 года, а теперь вратарь будет выступать даже не в КХЛ, а в ВХЛ. Интервью со звёздным новичком уже появилось на сайте красноярской команды. Рассказываем, почему финалист Кубка Стэнли и чемпион мира выбрал «Сокол» в 2023.

Как Антон Худобин связан с Красноярском

Хоккеист рассказывал, что его мама родилась в посёлке Нижний Ингаш. Сам Антон появился на свет уже в Усть-Каменогорске – это Казахстан. Там же он и начал заниматься хоккеем. Когда ему было 13 лет, семья вернулась в Россию. Правда, не в Красноярский край, а в Магнитогорск. Там Худобин начал заниматься в спортивной школе местного «Металлурга».

В Красноярск родители хоккеиста переехали в 2014 году. С тех пор, спортсмен в межсезонье часто тренировался с «Соколом», а затем уезжал в другие команды, преимущественно, НХЛ. Но сейчас остался.

Где играл Антон Худобин до Красноярска

Профессиональная карьера начался в магнитогорском «Металлурге» ещё в 2004, но уже через год он первый раз уехал за океан. Попробовал силы в канадском клубе «Саскатун Блейдз». Команда играла в юниорской лиге. В 2006 Худобин вернулся в «Магнитку», но всего на год.

В 2007 контракт с ним подписал клуб НХЛ «Миннесота Уайлд». Впрочем, дебюта в лиге пришлось ждать 3 года. Всё это время Худобин выступал за фарм-клубы. Дебют в НХЛ состоялся в 2010 году и почти сразу вратаря стали вызывать в сборную России.

Всего в Америке Худобин сменил 17 команд. Его звездный час настал в сезоне 19/20. Тогда вратарь выступал в составе команды «Даллас Старз» и клуб, с Худобиным в воротах, дошёл до финала кубка Стэнли и претендовал на приз самому ценному игроку розыгрыша.

Что касается сборной России, в составе национальной команды Худобин выиграл чемпионат мира 2014 году. Правда, тогда он довольствовался ролью запасного голкипера.

Первые слова Худобина после перехода в ХК «Сокол» Красноярск в 2023

В интервью клубной пресс-службе звездный новичок рассказал, что за играми красноярской команды теперь будут следить его друзья из Америки. Ждёт Худобин и что болельщиков на матчах «Сокола» будет много. Красноярск 37-летний вратарь назвал домом.