«Глубина Путорана 2023»: на Таймыре проходят самые северные соревнования по фридайвингу

На Таймыре проходят самые северные соревнования по фридайвингу. Фото: Агентство развития Норильска

Озеро Лама – одно из сокровищ плато Путорана, фьордовое озеро в центре Таймыра, приблизительно в 120 километрах восточнее Норильска. Объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. По площади водного зеркала занимает 7-е место среди озер Красноярского края и 40-е среди озер России. Самая глубокая точка – 254 метра. Вокруг – высоты до 1000 метров. Красота да и только. Последний штрих – температура воды около 4 градусов, даже летом.

И вот на этом озере проходят состязание по фридайвингу – погружению на глубину без акваланга. Статус соревнования определяется его участниками. Сюда съехались сильнейшие ныряльщики мирового уровня. Среди них – Алексей Молчанов, абсолютный чемпион в глубинном мировом фридайвинге, Мария Ольшевская, рекордсменка Гиннесса по статической задержке дыхания в ледяной воде, а также Михаил Брянцев, чемпион Европы и вице-чемпион мира по фридайвингу.

Фото: Агентство развития Норильска

Также участие принимают и начинающие норильские фридайверы, это Максим Миронов, Екатерина Иванова, Федор Трухин и Вячеслав Огнев.

Отметим, что фридавинг – новый вид спорта для Таймыря. Его запустили в нынешнем году. Организатор – Агентство развития Норильска, поддержка – «Норникель». Первые занятия для всех желающих провели в апреле, в бассейне по авторитетной программе Molchanovs. Наставниками северян стали сильнейшие действующие ныряльщики - создатели и сооснователи Байкальской школы фридайвинга СПОТ Марк Кисурин и Анна Чех.

И вот на состязания «Глубина Путорана 2023» прибыл 31-кратный чемпион мира по фридайвингу, президент Федерации фридайвинга Алексей Молчанов. Он дает мастер-класс и тренировочные погружения. А титулованная ныряльщица Мария Ольшевская рассказывает, как снять дискомфорт и расслабиться.

Следим за новостями от Агентства развития Норильска и ждем результаты состязаний.