«Как назло, жена уехала в отпуск»: на Таймыре коренной житель тундры инвестировал в мошенников 11 миллионов рублей

На севере Красноярского края мужчина пострадал от мошенников на 11 миллионов Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

- Как назло, жена уехала в отпуск, я был дома один. Никто не видел и не слышал, что я много времени проводил в разговоре с неизвестными людьми, - рассказал 65-летний коренной житель заполярья. Посетовал: некому было его вразумить, а сам потерял бдительность. Потерял 11 миллионов рублей. Подробности этой истории рассказали в прокуратуре края.

Началось все с того, что он остался в своей квартире в Дудинке один. И увидел рекламу инвестиционной компании. Заинтересовался и заполнил анкету. Ему позвонил на «ватсап» некий эксперт и так красиво говорил о торговле на фондовом рынке, что северянин согласился на все ради пассивных доходов.

Сначала мужчина установил на свой телефон несколько приложений. А потом перечислил деньги на номер телефона, который ему продиктовали, в размере 11,5 тысяч рублей. И сразу же якобы заработал три доллара. И пошло-поехало.

- С первого вклада я заработал около 3-х долларов, меня это подстегнуло. Он мне начал объяснять тонкости, что чем больше я вложу, тем больше смогу приобрести валюты и ее приумножать. Я заинтересовался всерьез, – честно поделился своими ощущениями в тот момент пенсионер.

Мошенники игрались на чувствах пенсионера, он увязал все глубже и глубже. Общались с ним через «скайп» и «ватсап», стали требовать суммы крупнее. А он переводил деньга на номер телефона и некий расчетный счет. В последние дни переводы не опускались ниже 1,5 миллионов. Таким образом за две недели «инвестиций» пенсионер перевел мошенникам больше 10,7 миллионов. Наконец, аферисты и вовсе обнаглели.

- С меня начали в требовательной форме просить налог в сумме 3 миллионов, чтобы вывести деньги, но я уже понял, что они только требуют от меня деньги, а забрать их не дают, - у северянина открылись глаза.

И знаете, что самое интересное: мужчина ведь давно слышал про мошенников, ему родственники рассказывали. Он никогда не брал трубку, когда звонили с неизвестных номеров. А тут – интернет подвел.

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