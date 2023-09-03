Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 сентября 2023 3:30

«Как назло, жена уехала в отпуск»: на Таймыре коренной житель тундры инвестировал в мошенников 11 миллионов рублей

На севере Красноярского края мужчина пострадал от мошенников на 11 миллионов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
На севере Красноярского края мужчина пострадал от мошенников на 11 миллионов

На севере Красноярского края мужчина пострадал от мошенников на 11 миллионов

Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

- Как назло, жена уехала в отпуск, я был дома один. Никто не видел и не слышал, что я много времени проводил в разговоре с неизвестными людьми, - рассказал 65-летний коренной житель заполярья. Посетовал: некому было его вразумить, а сам потерял бдительность. Потерял 11 миллионов рублей. Подробности этой истории рассказали в прокуратуре края.

Началось все с того, что он остался в своей квартире в Дудинке один. И увидел рекламу инвестиционной компании. Заинтересовался и заполнил анкету. Ему позвонил на «ватсап» некий эксперт и так красиво говорил о торговле на фондовом рынке, что северянин согласился на все ради пассивных доходов.

Сначала мужчина установил на свой телефон несколько приложений. А потом перечислил деньги на номер телефона, который ему продиктовали, в размере 11,5 тысяч рублей. И сразу же якобы заработал три доллара. И пошло-поехало.

- С первого вклада я заработал около 3-х долларов, меня это подстегнуло. Он мне начал объяснять тонкости, что чем больше я вложу, тем больше смогу приобрести валюты и ее приумножать. Я заинтересовался всерьез, – честно поделился своими ощущениями в тот момент пенсионер.

Мошенники игрались на чувствах пенсионера, он увязал все глубже и глубже. Общались с ним через «скайп» и «ватсап», стали требовать суммы крупнее. А он переводил деньга на номер телефона и некий расчетный счет. В последние дни переводы не опускались ниже 1,5 миллионов. Таким образом за две недели «инвестиций» пенсионер перевел мошенникам больше 10,7 миллионов. Наконец, аферисты и вовсе обнаглели.

- С меня начали в требовательной форме просить налог в сумме 3 миллионов, чтобы вывести деньги, но я уже понял, что они только требуют от меня деньги, а забрать их не дают, - у северянина открылись глаза.

И знаете, что самое интересное: мужчина ведь давно слышал про мошенников, ему родственники рассказывали. Он никогда не брал трубку, когда звонили с неизвестных номеров. А тут – интернет подвел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вы стукнули мою машину и скрылись, платите деньги»: в Красноярске появился новый развод от автомошенников

«Юлия, здравствуйте. Вы владелица такой-то машины с таким-то госномером? Вы вчера стукнули мой автомобиль и уехали, я сейчас заявлю в ГИБДД, вас лишат прав за оставление места ДТП. Если не хотите проблем, давайте решим этот вопрос» - раздался голос в моем телефоне с утра пораньше. Шок, в голове пронеслось (подробнее).

Красноярских аферистов, кравших деньги под видом электриков, поймали при попытке сбежать в Новосибирск

Аферистов из Красноярска, которые ранее обманули нескольких жителей, задержали в Боготоле. Туда они сбежали после огласки: буквально несколько часов назад «КП-Красноярск» писала про мошенников, которые орудуют в городе под видом электриков. В полиции отчитались, что по горячим следам задержали злоумышленников (подробнее).

«Требуют действовать быстро, переводить деньги срочно и сохранять все в тайне»: эксперт рассказал красноярцам, как не поддаться на уловки мошенников

А вы знали, что жители Красноярского края в среднем отправляют мошенникам 70-80 миллионов рублей каждую (!) неделю? На какие схемы аферистов чаще всего «попадаются»? Как защититься обмана, и что делать, если вы стали его жертвой (подробнее).

«Обманули мы одну бабулю»: телефонный мошенник сдал красноярской полиции своего курьера

Звонок в полицию города Железногорска. Дежурный сотрудник полиции берет трубку, представляется, как положено. И слышит в ответ (подробнее).

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ