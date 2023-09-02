Фото: тг-канал Сергея Сокола

2 сентября депутат Госдумы Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. Причина — состояние здоровья. Об этом он написал в своем тг-канале.

Напомним, что 31 августа Сокола госпитализировали в Москве с осложнениями после июльской операции. Столичные врачи диагностировали у него венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость.

– Сегодня врачи, к сожалению, категоричны: подняться с койки – получить еще более тяжелые осложнения, — написал депутат в социальных сетях.

Он отметил, что «решение сложное, но честно». Семья и команда Сергея Сокола поддержали такое решение.

Фото: тг-канал Сергея Сокола

В 2023 году выборы главы Республики Хакасия продлятся три дня — с 8 по 10 сентября.