Владелица скандального «Кантри» отказалась от иска к администрации Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Неожиданное заявление: владелица скандального кафе «Кантри» Ольга Грималюк отказалась от искового заявления о признании права собственности на него. О чем и сообщает пресс-служба краевого Арбитражного суда. Причем произошло это после того, как рабочие почти наполовину разобрали пресловутую коробку.

Что стало причиной отказа от исковых требований? По логике вещей – зачем бороться за то, чего уже нет. Однако не все так просто бывает, как кажется – это вам скажет любой юридически подкованный специалист. Или предпринимательница просто решила поставить точку в пятилетней войне с городом?

Напомним суть вопроса. Перед Универсиадой-2019 владелица решила заменить свое и небольшое здание на что-нибудь грандиозное со словами «мы стыдно за его внешний вид» (это она о старом). На стадии котлована стало понятно, что это будет что-то очень большое и до абсурда совсем для этого места неподходящее. Но по мере того, как рабочие клали один ряд кирпичей на другой, красноярцы все больше недоумевали: а что вообще происходит?

Коробку даже не успели отделать внутри – начались проверки, суды, апелляции, кассации – и все в пользу города. Ответчица проигрывала один суд за другим. Вердикт был одинаков: здание построено с нарушениями, которые невозможно устранить. Было поставлено условие – снести здание до 8 августа. Либо это сделают судебные приставы.

Здание сносится, кирпичи увозятся, горожане радуются Фото: Мария ЛЕНЦ

Но перед 1 августа Ольга Грималюк принесла в Арбитражный суд иск к администрации Красноярска о признании права собственности на нежилое здание. Приложила к нему некое экспертное заключение, согласно которому здание якобы возведено с соблюдением всех нормативов. Расчет был прост: чтобы суд отложил неизбежно надвигающийся крах здания. И если бы ей удалось отстоять его, город должен был бы заплатить ей затраты на строительство и якобы упущенную выгоду. Итого по нынешним расчетам – более 36 миллионов рублей.

Пару недель назад Ольга Грималюк даже подала иск на судебного пристава, который запустил судебное производство по сносу здания. Однако этот иск не приняли, пояснив: не туда принесла – зачем в Арбитражный, когда нужно было в суд общей юрисдикции.

В общем, сегодня «Кантри» постепенно сносится, кирпичи увозятся.

Отметим, что после завершения работ иск будет подан уже на предпринимательницу – она должна будет компенсировать затраты. Не захочет сделать добровольно – приставы наложат арест на счета и на имущество… Одним словом, инструментов для воздействия у приставов хватает.

Историческое событие, которое многие хозят запомнить Фото: ИВАНОВА Диана

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