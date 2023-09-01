В красноярских школах в День знаний прошли торжественные линейки

А вот так прошла линейка в красноярском лицее №1 Фото: Мария ЛЕНЦ

1 сентября в Красноярском крае школьники и учителя отметили День знаний праздничными линейками. В этом году в регионе за парты сели почти 375 тысяч учеников, а в первый класс пошли около 38,5 тыс. детей. Свои двери открыли 1040 учебных заведений.

А вот так прошла линейка в красноярском лицее №1:

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что на подготовку школ в этом году было выделено более 4,7 миллиардов рублей, из них почти половина – средства краевого бюджета.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Все школы полностью укомплектованы учебниками, в том числе новыми учебниками истории. Также в учебные заведения Красноярского края поступило более двух тысяч единиц новой техники – ноутбуков, смарт-телевизоров и других устройств.

Фото: Мария ЛЕНЦ

1 сентября — особенный (и волнительный!) день для детей, их родителей и, конечно же, учителей. Цветы, нарядные ученики, песни и подъем флага. Традиции соблюдены.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В некоторые школах учеников было очень много. К примеру, в школе №156, что в микрорайоне Солнечный, набралось 18 первых классов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

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