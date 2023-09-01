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Хоккейный клуб «Сокол» начинает новый сезон. Первый матч команда проведет уже 2 сентября. И после выхода в финал Кубка Петрова, болельщики ждут от коллектива новых побед. Рассказываем о новичках, перспективах в КХЛ и календаре на сезон ХК «Сокол» Красноярск в сезоне 23/24

Календарь ХК «Сокол» Красноярск в сезоне 23/24

Первые четыре матча наши хоккеисты проведут дома. 2 сентября «Сокол» на льду «Платинум-Арены» примет ЦСК ВВС из Самары. Следующие два соперника – это команды из Татарстана, «Нефтяник» и «Барс». Матчи пройдут 4 и 6 сентября, а 8 числа красноярцы сыграют с «Дизелем» из Пензы.

Напомним, всего в регулярном чемпионате ВХЛ «Сокол» проведет 56 матчей. Дальше – серия плей-офф. Для того, чтобы начать борьбу за Кубок Петрова красноярской команде надо занять место не ниже шестнадцатого.

Новички ХК «Сокол» Красноярск в сезоне 23/24

В команде масштабные обновления. Тренер Павел Десятков ушёл на повышение в КХЛ. Теперь он возглавляет «Ладу» из Тольятти. Новым тренером «Сокола» стал Александр Нестеров. В предыдущие два года он отвечал в красноярской команде за нападающих.

Серьезные изменения у «Сокола» в обороне. Коллектив покинули Максим Минеев, он теперь в «Ладе» и Николай Белов, он перебрался в белорусский «Гомель».

Ушёл из команды и капитан Константин Майоров. Он теперь будет выступать в составе пензенского «Дизеля». Капитанская повязка досталась другому форварду «Сокола» Алексею Князеву.

Пополнили ряды красноярского коллектива сразу три хоккеиста из клуба КХЛ хабаровского «Амура». Это защитники Александр Ляхов и Елисей Минаев, а также нападающий Сергей Колесников.

Ждут в Красноярске вратаря Антона Худобина. Чемпион мира с 2007 года выступал в НХЛ, но этим летом остался без клуба. Об интересе со стороны «Сокола» заявил его агент.

Планы ХК «Сокол» Красноярск на выход в КХЛ

Этого точно ждут болельщики и об этом активно говорят сами представители лиги. Например, её президент Алексей Морозов в августе заявил, что КХЛ постоянно на связи с Красноярским краем. В самом «Соколе» публично о перспективах выхода в высшую лигу пока не говорили.