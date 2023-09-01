Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на первых сентябрьских будет тепло, но пасмурно. Температура воздуха за окном выше двадцати градусов. Рассказываем о погоде на первые выходные сентября в Красноярске 2023.

Погода в Красноярске 2 сентября 2023

В субботу днём воздух в городе прогреется до +22 градусов. Такой прогноз дают синоптики краевого гидрометцентра. По их данным, в городе будет облачно. Осадков не ожидается.

Яндекс.Погода говорит нам о том, что в субботу возможен небольшой дождь. За окном 21 градус тепла. Точно такой же прогноз даёт и сервис GISMETEO.

Погода в Красноярске 3 сентября 2023

По данным гидрометцентра, днём в воскресенье в городе будет +21 градус. Облачно с прояснениями. Без ветра и осадков. У Яндекс.Погоды прогноз такой же. А вот по информации GISMETEO в воскресенье возможен небольшой дождь.

Что касается ночных температур, в ночь с субботы на воскресенье ожидается от 10 до 12 градусов тепла. Дождя быть не должно.