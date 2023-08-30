День поля – 2023: люди и машины

Наши приоритеты

Мероприятие состоялось 10 августа в полях птицефабрики «Заря». Кстати, участники и гости большого аграрного события буквально на себе испытали все сложности работы в полях. Погода в этот день выдалась переменчивая – палящее солнце сменилось тучами и ливнем, но это не помешало работать и плодотворно общаться. На большой площадке мероприятия было представлено более сотни различных видов современных сельхозмашин – от огромных поливочных комплексов и уборочных комбайнов до мини-тракторов и агродронов. Участие в выставке приняли представители автоцентров, кредитных организаций, дилеры средств защиты растений, семенного материала и многие другие.

Открытие Дня поля Фото: ИВАНОВА Диана

Мероприятие открыли и.о. заместителя председателя правительства края – министра сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов, а также председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Заксобрания края Владислав Зырянов. Они вручили 16 федеральных наград водителям, трактористам-машинистам, агрономам и руководителям сельхозорганизаций региона.

- День поля – знаковое событие не только в аграрном календаре края, но и всей Сибири, - отметил Леонид Шорохов. – В последние годы растениеводство в крае вышло на очень высокий уровень. Это отмечают коллеги из соседних регионов и удаленных от нас субъектов страны. В таком результате заслуга сельчан, а также всех участников Дня поля – дилеров техники, которые презентуют нам актуальные машины и оборудование российского и китайского производства, поставщиков средств защиты растений и минеральных удобрений, конечно же ученых и практиков, которые занимаются селекцией и семеноводством. Хозяйства, работающие над повышением качества семян, будут получать наибольшую поддержку. Это наш приоритет.

Выставка сельхозтехники Фото: ИВАНОВА Диана

И борщ, и моченые арбузы

Надежда Антипова со своей большой семьей приехала на выставку из Курагинского района.

- Нам приятно, что многие аграрии, кому сегодня вручили награды, из нашего района. Мы тоже приехали показать свои достижения, - Надежда Александровна показывает на корзину, полную помидоров, огурцов, сладкого перца, лука и ароматной зелени. – Все это выращено на курагинской и минусинской земле. Команда у нас большая – супруг, его сестра, наш сын и невестка, маленький внук. Еще и рабочие места создаем – в хозяйстве. Каждый занят своим делом! Трудимся третий год и уже достигли хороших результатов. Не только выращиваем ягоды, фрукты и борщевой набор на 12 гектарах, но и перерабатываем урожай на собственном производстве. Из овощей делаем консервированные щи, борщ, солянку, маринованную капусту и огурцы. Планируем еще запустить в производство моченые в бочках арбузы. Ни грамма химии, все натуральное, «ручной» работы. Будем дальше развиваться и радовать жителей края своей продукцией! На следующий год привезем яблоки, ягоды, малину – желтую, красную. А вообще – приезжайте к нам в район, места там обалденные – река Туба, живописные скалы. Чем не сельский туризм!

На выставке была возможность сравнить характеристики техники, посидеть в кабинах комбайнов и тракторов Фото: ИВАНОВА Диана

Дроны для агрономов

Большой интерес публики вызвал демонстрационный показ аграрной техники. Специалисты ООО «Агрохимия» запустили над полем агродрон, который провел химобработку участка поля.

- Наши достижения направлены на решение многих сельхоззадач – на поднятие урожайности, снижение его себестоимости и даже преодоление кадровых вопросов. Предприятие образовано на хорошей опытной базе, и мы продолжаем внедрять в жизнь все наработки, - говорит Иван Куприн, директор ООО «Агрохимия». – Использование современной техники в сельском хозяйстве – это настоящее и будущее отрасли. В конце прошлого года мы приобрели квадрокоптеры, чтобы проводить обработку полей с воздуха, работать с фунгицидами по колосу, производить десикацию посевов.

Дрон над полем Фото: ИВАНОВА Диана

Все происходящее выглядело, как кадры из фантастического фильма. Оператор загрузил в программу данные поля и стартовал. Агродрон может летать как в ручном, так и в автоматическом режимах, ему можно задать любую высоту полета, норму расхода препарата на гектар. За считанные минуты дрон и человек обработали большую площадь поля. Такие технологии пока не очень широко используются на сибирских полях, но это вопрос времени. Впрочем, даже они не смогут полностью отменить вклад человека. А вот помогать и облегчать труд – вполне!

Стабильно хорошие результаты

Накануне Дня поля Красноярский край посетил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Глава федерального ведомства обсудил с руководителем региона Михаилом Котюковым показатели работы агропромышленного комплекса края, ход сезонных работ и вопросы господдержки сельхозпроизводителей.

Дмитрий Патрушев и Михаил Котюков. Фото: пресс-служба правительства края

На рабочем совещании глава Минсельхоза РФ подчеркнул: сельское хозяйство региона стабильно показывает хорошие результаты. Так, по итогам 2022 года сельхозпроизводство увеличилось почти на 5%. У молочного животноводства в 2023 году также положительная динамика. В перерабатывающей промышленности растет производство мясных полуфабрикатов, кондитерских изделий, сливочного масла, круп и другой продукции.

Михаил Котюков, и.о. губернатора Красноярского края:

- Для Красноярского края агропромышленный комплекс является предметом особой заботы и внимания и регулярно дает нам поводы для гордости. По объемам производства рапса мы первые в стране, по многим показателям держим лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе. По производству зерна более чем в два раза перекрываем потребности края, наши аграрии уже снабжают зерном другие регионы. По картофелю близки к стопроцентному самообеспечению. Есть ряд инвестиционных проектов по производству овощей, и рассчитываю, что наши совместные меры поддержки – федеральные и региональные – позволят нам эти проекты реализовать, чтобы обеспечивать территории края свежими овощами круглый год.

Картофель в пробирках. Фото: Никита Троценко

Для Сибири и не только

Побывали Дмитрий Патрушев и Михаил Котюков и в полях. В лабораторно-тепличном комплексе Красноярского ГАУ делегации представили результаты работы по развитию селекции и семеноводства сортов картофеля, адаптированных к условиям выращивания в Красноярском крае и Восточной Сибири. Гостей познакомили с работой Центра селекции и семеноводства университета. Его директор Андрей Чураков рассказал о многолетних опытах ученых по селекции двух традиционных для нашего региона культур – картофеля и сои. Особенность региональной селекции – в создании форм и сортов, адаптированных к местным почвенно-климатическим условиям. Более того, результаты экологических испытаний показывают, что наши сорта имеют достаточно широкую экологическую адаптацию, то есть подходят и для других почвенно-климатических зон. Научно-практическую работу университет ведет вместе с одним из ключевых сельхозпроизводителей края ООО «СПХ Дары Малиновки» в рамках федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства. В лаборатории агрохолдинга оздоравливают посадочный материал картофеля путем использования метода клонального микроразмножения – размножают культуру в пробирках.

Фото: пресс-служба правительства края

Потенциал края уникален

Мало вырастить, нужно научиться и самим перерабатывать. Это направление в крае также развивается. В научно-исследовательской лаборатории проблем переработки масличных культур аграрного университета ученые занимаются различными видами переработки масличных культур, произрастающих в сибирском регионе, - рапса, рыжика, селекционных сортов сои.

А крупнейший селекционно-семеноводческий комплекс птицефабрики «Заря» в Емельяновском районе обеспечивает качественным семенным материалом аграриев не только нашего региона, но и Сибири. Дмитрий Патрушев и Михаил Котюков осмотрели его производственные мощности, которые постоянно расширяются. Побывали гости и в пригороде Красноярска, где расположено фермерское хозяйство Андрея Болсуновского «Коза-Дереза». Там занимаются производством молока, сыра, разведением домашних животных и птиц, а еще активно развивают сельский туризм.

- В Красноярском крае серьезно развивается сельское хозяйство, - оценил работу аграрного сектора Дмитрий Патрушев. - В этом году предусмотрено выделение региону из федерального бюджета 1,4 млрд рублей. Важно, что эти деньги уже практически полностью доведены до местных сельхозтоваропроизводителей. Это большая заслуга региональных властей. Деньги аграриям нужны вовремя, когда необходимо проводить сезонные полевые работы, закупать материально-технические ресурсы. Здесь руководство края отработало очень качественно. Надеемся, это поможет достичь в этом году хороших результатов по урожайности, в животноводстве, переработке сельхозпродукции.