В Красноярске на острове Татышев суслики сели за парту 1 сентября. Фото: группа ВК "Живой Красноярск"

Сначала сусличья семейка в глубокой подземной норке своим тонким слухом уловила приближение людей. А где люди – там вкусняшки, это вам любой серо-рыже-палевый грызун, живущий на острове Татышеве, скажет.

Выбрался суслик из норки, поглазеть – а тут нате вам: парта! И глобус! И доска на подставке! И еще букварь для первоклашек, учебник математики, классный журнал и портфель. Все настоящее, только очень-очень маленькое. Суслики – ребята смекалистые, сообразили, что нужно делать: позировать!

Фото: группа ВК "Живой Красноярск"

Такой необычный фото-проект появился в паблике «Живой Красноярск». Авторы рассказали:

- Суслики Красноярска сели за парты! Ведь 1 сентября – День знаний! И в этот день в школу собрались не только дети, но и суслики! Мы решили сделать необычный фотопроект, в котором любезно попросили поучаствовать любимцев острова Татышева. Но сделать это было непросто (даже за вкусняшки). Мы потратили на это целых 2 недели, но это того стоило! Мини-глобус, мини-портфель, мини-парта - все готово для того, чтобы начать грызть гранит науки.

Фото: группа ВК "Живой Красноярск"

Вот так креативно авторы поздравили всех школьников с первым учебным днем 1 сентября.

А мы добавим: остров Татышев – одно из любимых мест отдыха красноярцев и гостей города. И наверняка после праздничной линейки многие школьники, с родителями или без, приедут сюда. Если то, прихватите сусликам угощение, лучше всего овощи или орехи (конфеты и печенье скушайте сами, для грызунов не полезны).