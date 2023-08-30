Любимое дело приносит плоды

Поздравляем победительниц!

Под открытым небом наблюдалось волнующее оживление. Повсюду царила праздничная атмосфера, были слышны теплые слова приветствия. Многие доярки заметно волновались, готовились и сосредоточенные эксперты. Все это было 7 июля на XXX краевом конкурсе операторов машинного доения коров, прошедшем в селе Ашпан Ужурского района на базе акционерного общества «Искра».

В состязаниях приняли участие 15 специалистов из девяти районов Красноярского края – Канского, Краснотуранского, Минусинского, Сухобузинского, Балахтинского, Назаровского, Новоселовского, Курагинского и Ужурского.

На церемонии открытия присутствовали заместитель руководителя службы по ветеринарному надзору Красноярского края Владимир Винтуляк; начальник отдела сельского хозяйства администрации Ужурского района Татьяна Дьякова; директор АО «Искра» Сергей Толстиков; начальник отдела развития животноводства и племенных ресурсов министерства сельского хозяйства и торговли края и главный судья Леонид Богданов.

– Профессия доярки очень важна и трудоемка, – сказал Владимир Винтуляк. – Благодаря вашей работе каждое утро и каждый день на столе человека появляется литр молока и молочная продукция, а на плечах сельхозпредприятий в том числе лежит и продовольственная безопасность нашей Родины. Пусть победит сильнейший!

– Надеемся, что ужурская земля будет к вам благосклонна и ваши соревнования пройдут удачно, вы покажете свои знания, умения и опыт. Пусть победит сильнейший и удача всем сопутствует! – сказала Татьяна Дьякова.

Сергей Толстиков отметил трудную работу доярок, животноводов и подчеркнул достижения предприятия АО «Искра»:

– Мы получаем самый большой в Сибири урожай зерновых, также имеем 12 тысяч голов крупного рогатого скота – молочное и мясное направления абердин-ангусской породы. Есть свинокомплекс, молзавод, мясокомбинат, хлебозавод, комбикормовый завод. Животноводческую продукцию перерабатываем полностью сами и продаем ее в своих 26 магазинах или развозим продуктовыми машинами по городам и районам края. 2500 коров содержатся на четырех отделениях. От одной коровы надаиваем в день в среднем 31 литр молока.

Директор также пожелал участницам соревнований успехов в работе и здоровья.

Перед соревнованиями

На старт, операторы!

По результатам жеребьевки каждой из девушек уже присвоили стартовые номера. На первые этапы отправились все конкурсантки, а на последние – разделившись на две подгруппы в соответствии с нечетными и четными номерами. В павильоне № 1 одновременно проходило два этапа – проверка теоретических знаний и санитарная подготовка участника. Вначале участницам предстояло ответить на 20 вопросов. Конкурсантки сели за столы, взяли ручки и приступили к выполнению задания. Кстати, за дисциплиной следили строгие, но справедливые эксперты. Тут же они оценивали внешний вид, длину ногтей, наличие спецодежды, санитарной книжки и украшений.

В доильном зале молочного комплекса отделения № 8 конкурсантки доили по три коровы. По словам зоотехника АО «Искра» Марины Ананьиной, коров для конкурса подбирали строго по вымени. Важно, чтобы у всех буренок оно было одинаковым, аккуратным, а все соски рабочими, не маститными. Оценивались подготовка доильного аппарата и доильных принадлежностей, коровы и дойка. Важно было соблюсти строгую последовательность действий: обтереть корову, помыть вымя, протереть его салфетками, подключить аппарат и внимательно следить за процессом.

Проверка теоретических знаний

Боевой настрой

После того как доярка ЗАО «Мариинское» Виктория Кудрина из Курагинского района прошла этот этап, мы с ней пообщались. Ее трудовой стаж насчитывает 12 лет:

– Сложно от того, что непривычно, потому что мы работаем совершенно на других дойках. Спасибо организаторам за то, что предварительно нас ознакомили с оборудованием, провели инструктаж, и все стало понятно.

– А в чем разница между этой дойкой и той, на которой вы работаете?

– Здесь коровы стоят выше – на уровне груди, а у нас на земле, и приходится под них наклоняться. Также в «Искре» все усовершенствовано в плане компьютеризации, а мы просто аппарат к системе подключили и доим корову.

– Настроились на победу?

– Все мы люди, и у каждого могут быть ошибки, от этого никто не застрахован. Но, конечно, желательно настроиться на лучшее и победить!

На технологическом этапе в кабинете комплекса участницы разбирали и собирали доильный аппарат. Судейская комиссия учитывала скорость, а также правильность его разборки и сборки. Все манипуляции нужно было провести быстро, по всем правилам, соблюдая очередность.

Коровушки тоже готовы к соревнованиям

Что же, сложнейшие этапы пройдены! Пока судьи подсчитывали результаты, всех пригласили на просмотр мастер-класса по доению оператором одной коровы. Специалисты отдела сельского хозяйства показали мастер-класс по обработке копыт животных современным станком. На мероприятии присутствовали поставщики оборудования – «Сибирские молочные технологии». Они консультировали заинтересовавшихся по поводу поставки и технологий.

В доильном зале молочного комплекса отделения № 8 конкурсантки доили по три коровы

Мастеров много – чемпион один

Чемпионкой юбилейного, 30-го, краевого конкурса операторов машинного доения коров стала доярка АО «Искра» Мария Лапшина (Ужурский район)! Она достойно представила наш край на Всероссийском конкурсе операторов машинного доения коров, который прошел в середине августа в Нижнем Новгороде.

Диплом победителя II степени присудили доярке АО «Искра» Виктории Денисовой, а диплом III степени – доярке ЗАО «Мариинское» Курагинского района Виктории Кудриной.

Дипломами победительниц наградили: доярку ЗАО «Светлолобовское» (Новоселовский район) Анну Шелухину – в номинации «Лучший молодой участник конкурса», доярку АО «Солгон» (Ужурский район) Наталью Мешкову – в номинации «Лучший участник конкурса на этапе доения коров», а оператора машинного доения ЗАО «Светлолобовское» (Новоселовский район) Любовь Рыженкову – в номинации «Лучший участник конкурса на этапе разборки и сборки доильного аппарата».

Победители и призеры получили дипломы и денежные премии, а остальные – дипломы за участие. Спонсоры конкурса вручили утешительные призы, а победительницам преподнесли мясорубку за 1-е место, пылесос за 2-е место и мультиварку за 3-е место. А также всем без исключения подарили фирменные фартуки.

– Я не ожидала, что выиграю и стану участником номер один! Нас серьезно готовили, несмотря на то, что мы свою работу знаем досконально. Переживали. Седьмой год я работаю дояркой, но участвую в подобном конкурсе впервые. Для меня не было сложных этапов. Лично я была спокойна: собралась с мыслями и поэтому все получилось. Очень довольна собой! – поделилась Мария Лапшина радостными эмоциями.

– Неожиданно. Вообще не рассчитывала! С 2015 года я занимаюсь молочным животноводством. С Машей вместе готовились, поддерживали друг друга. И волнения как такового у меня не было. Главное – все делать в строгой последовательности, – сказала Виктория Денисова.

Алена КАБАНОВА

Фото автора

Благодарим за предоставленные материалы редакцию газеты «Сибирский хлебороб» (Ужурский район)