Награды за мастерство

Победители соревнований сельских конников. Фото: Любовь Похабова

На пьедестале краснотуранцы и ужурцы

В конце июля в Емельяново на ипподроме «Мустанг» прошли 23-е краевые соревнования сельских конников. В заездах и скачках участвовали 11 команд из Краснотуранского, Балахтинского, Емельяновского, Рыбинского, Ужурского районов и Красноярска, а также 119 лошадей сельхозпроизводителей региона.

Первое место взяли наездники АО племзавод «Краснотуранский» Краснотуранского района. Второе место заняла команда главы крестьянского (фермерского) хозяйства Евгения Зайферта из Ужурского района, третье место – у конников АО «Солгон» Ужурского района. Награды – дипломы, кубки и ключи от автомобилей УАЗ – победителям и призерам вручил замминистра сельского хозяйства и торговли края Илья Васильев. Остальные участники соревнований получили дипломы и премии согласно набранным баллам. Призовой фонд мероприятия из краевого бюджета, включая затраты на приобретение автомобилей, составил более 8 млн рублей.

По традиции соревнования включили 11 видов заездов и скачек. Оценивались время прохождения дистанции и правильность хода лошадей. Соревнования сельских конников ежегодно проводятся минсельхозом края для популяризации и развития коннозаводства в регионе, выявления лучших племенных лошадей, повышения зрелищности рысистых и скаковых испытаний.

Профессионалы своего дела

В министерстве сельского хозяйства и торговли края подвели итоги второго регионального конкурса, посвященного Дню работника торговли. В восьми номинациях комиссия определила 30 победителей и призеров. Лучшим торговым объектом сельского населенного пункта края признан магазин торгового потребкооператива в селе Самойловка Абанского района. Оценивались численность сельских жителей, количество позиций социально значимого продовольствия, постановлений о привлечении к административной ответственности в сфере торговли и др. Лучшим торговым объектом городского населенного пункта стал красноярский магазин ООО «Глобал».

Лучшая торговая сеть – ООО «Смарт» (Красноярск). В ведении компании гастрономы «Красный Яр» и дискаунтеры «Батон». Конкурсантов оценивали по количеству объектов торговой сети в районах края, ассортиментных позиций товаров, средней численности работников, постановлений о привлечении к административной ответственности в сфере торговли и предостережений о недопустимости нарушений. По таким же критериям определили лучшую торговую сеть непродовольственных товаров. Первое место взял ИП Иван Бурда – создатель сети ювелирных салонов «Ремикс» в Красноярске.

Администрация Енисейска заняла первое место в номинации «Лучшая тематическая ярмарка Красноярского края». Лучшей постоянно действующей ярмаркой признано МУП «Рынок Заречный» (Минусинск). В данных номинациях комиссия оценивала условия организации ярмарок, ассортимент товаров.

Продавцы соревновались в знаниях законодательства в сфере торговли и санитарно-эпидемиологических требований к хранению и реализации продукции. В продовольственной группе со стажем до трех лет первое место заняла оператор-кассир дискаунтера ООО «ТС «Командор» (Канск) Анастасия Николаева, со стажем от трех до десяти лет – оператор касс самообслуживания ООО «ТС «Командор» (Зеленогорск) Марина Красавина, со стажем от десяти лет – продавец магазина «Угостинцы» ИП Сергея Ярошенко (Красноярск) Инна Калашникова. В группе непродовольственных товаров со стажем от пяти лет победила продавец и владелец магазина спортивных товаров «Картель Бестия» (Красноярск) Екатерина Алемасова-Жижко.

Дипломы и подарочные сертификаты победителям и призерам конкурса, а также федеральные и краевые награды работникам и ветеранам отрасли вручил первый замминистра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин.

По материалам и с использованием фото пресс-службы министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края