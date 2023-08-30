Садоводам на заметку: Здравствуй, осень!

Щедрая осень

Союз поможет решить вопросы

В прошлом году в Красноярском крае начала действовать новая мера государственной поддержки – гранты для некоммерческих организаций, выражающих интересы садоводов, огородников и их товариществ. В рамках грантового соглашения с министерством сельского хозяйства и торговли края Краевой союз садоводства реализует проект по повышению уровня правовых и практических знаний садоводов и огородников. Осенью 2022 года стартовали занятия информационно-консультационного курса для председателей садовых товариществ и активистов-садоводов. Тогда сотни людей посетили консультационные мероприятия и получили нужную информацию, что называется, из первых рук – от специалистов по правовым и экономическим вопросам, ученых-агрономов.

- Осенью этого года мы продолжим консультационные мероприятия. Следите за информацией на нашем сайте, - говорит председатель союза объединений питомников, садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ Красноярского края «Краевой союз садоводства» Петр Суворов. – А пока в рамках реализации грантовой программы, участником которой мы стали и в 2023 году, на базе союза садоводства по адресу пр. Мира, 85 до октября продолжатся бесплатные консультации: каждый вторник - по юридическим вопросам, по средам - бухгалтерские консультации, а по четвергам – общее информационное сопровождение. Прием ведется с 11 до 15 часов, можно предварительно позвонить по телефону 2110-110 и записаться на конкретное время. Отмечу, что мы готовы помочь всем желающим, даже если садовод или СНТ не состоят в районном или региональном союзе.

КСТАТИ

Еще больше информации, советов и новостей о жизни красноярских садоводов вы найдете на сайте Краевого союза садоводства kraysad24.ru.

Улучшить жизнь в садоводствах – возможно!

О мерах поддержки краевых садоводов рассказывает начальник отдела развития садоводства и огородничества краевого министерства сельского хозяйства и торговли Светлана Власова

- Светлана Борисовна, в текущем году уже закончился прием документов на различные гранты, направленные на поддержку и развитие инфраструктуры краевых СНТ. Какие предварительные итоги можно подвести?

- Сначала напомню, какие виды поддержки садоводов в крае существуют. Во-первых, это грант ассоциациям или союзам на проекты по ведению и развитию в крае садоводства и огородничества. Второй вид поддержки – грант до 3 млн рублей на программы развития инфраструктуры СНТ (строительство, реконструкция, ремонт подъездных дорог, объектов электросетевого хозяйства, водоснабжения). И третий грант – до 200 тысяч рублей садоводческим, огородническим товариществам на приобретение оборудования, материалов для проведения работ по ремонту инфраструктуры пожарного оборудования. С 1 января 2023 года были увеличены лимиты: если раньше на последний вид поддержки выделялось 100 тысяч, то сейчас сумма выросла до 200 тысяч, плюс дополнительно появилась возможность приобретать оборудование и снаряжение для проведения мероприятий противопожарной безопасности. В этом году по всем видам поддержки отборы уже состоялись, по двум первым итоги подведены, по третьей мере – итоги будут в сентябре.

Светлана Власова

В целом можно сказать, что интерес краевых садоводов к такой поддержке растет. Люди видят, что, например, в соседних садоводствах происходят изменения, улучшаются условия, и тоже этого хотят. Также хочу отметить, что решение об участии в конкурсных отборах принимаются на общем собрании членов СНТ. Поэтому, если вы хотите что-то преобразовать в своем товариществе, об этом нужно говорить на собраниях, ставить это в повестку и отражать в протоколах. Также нас порадовали протоколы собраний, где учитывалось мнение даже тех садоводов, которые в СНТ не состоят, но являются правообладателями земельных участков. Это важно потому, что грант выдается на основе софинансирования – не только бюджет вкладывает деньги, но сами СНТ должны внести не менее 10%. Вопрос софинансирования решается всеми правообладателями земельных участков в границах территории садоводства.

- Все заявки от новых садоводств? Или есть те, кто в отборе участвует повторно?

- Есть и те, кто впервые принимает участие, и СНТ, ранее уже получавшие поддержку. Главное – очень обширная география, участвует практически весь край: Красноярск, Лесосибирск, ЗАТО Железногорск, ЗАТО Зеленогорск, Шушенское, Емельяновский, Березовский, Манский, Минусинский районы. Несмотря на то, что отборы 2023 года завершились, самые активные председатели СНТ уже задумываются об участии в отборах следующего года – приходят, консультируются. Во многих СНТ уже сейчас проводятся собрания, где обсуждается вопрос участия в мероприятиях 2024 года. Формируют сметы, подсчитывают размер софинансирования. То есть идет заблаговременная, планомерная подготовка к участию в предстоящих мерах господдержки.

КСТАТИ

Читайте о различных мерах краевой поддержки некоммерческих товариществ, о получателях господдержки, а также ищите полезную информацию для руководителей садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (нормативно-правовые акты, образцы, полезные ссылки) на сайте минсельхоза края krasagro.ru.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

В гостях у садоводов

Садоводы – народ общительный и щедрый: всегда готовы делиться огородными секретами и хитростями, достижениями и выращенным урожаем

Экскурсия в саду Крутовского

В августе молодой ученый-садовод, аспирантка Сибирского государственного университета науки и технологий им. М.Ф. Решетнева Елена Савинич пригласила в ботанический сад имени Всеволода Михайловича Крутовского молодых ученых Красноярского аграрного университета и провела там экскурсию. Среди экскурсантов был и Андрей Чураков – кандидат сельскохозяйственных наук, селекционер. Кстати, в июне он выступал с докладом на круглом столе в Краевом союзе садоводства по проблемам селекции картофеля.

Молодые ученые Красноярского аграрного университета в саду им. Крутовского, вторая справа – Елена Савинич

Елена Александровна готовится защищать кандидатскую диссертацию по своей любимой культуре – абрикосу. А еще она преподает в школе садоводов Краевого союза садоводства. Кроме абрикоса, считает своими любимыми культурами землянику садовую, яблоню, виноград, жимолость и верит, что со временем в продуктовых магазинах нашего края будет фруктово-ягодное изобилие, выращенное и переработанное из местных даров садов. Она показала своим гостям большие площади стланцевых яблонь, ветки которых приходится ставить на опоры, чтобы не обломались под тяжестью плодов. Подвои для этих яблонь посажены еще Всеволодом Михайловичем Крутовским, от роду им более ста лет. Большой интерес гостей вызвали молодые сады современных высокорослых яблонь, груш, ягодные кусты, аллеи декоративных растений.

В это время научные сотрудники сада Крутовского проводили экскурсии для красноярцев и гостей города, среди которых, как выяснилось, подавляющее большинство – садоводы-любители. На экскурсию они пришли не только для того, чтобы узнать удивительную историю семьи Крутовских и выращенного в Сибири сада по изобретенной Всеволодом Михайловичем технологии, но и понять, какой сорт яблони или груши будет расти на их дачных участках, что надо, чтобы из обычного высокорослого сорта получилось стланцевое дерево – более живучее в сибирских условиях. По окончании экскурсии гости Елены Савинич провели дегустацию разных сортов крупноплодных яблок.

День урожая в… Железногорске

19 августа железногорские садоводы отметили День урожая. Праздник традиционный, горожане проводят его восьмой год подряд во второй половине августа, когда сады радуют их хозяев урожаем.

Садоводства, а их в округе города немало – свыше сорока, старались удивить соседей не только плодами своих трудов – овощами, ягодами, диковинными цветами, яблоками и так далее по дачному списку, но и песнями, танцами, мастер-классами. Была не только традиционная солдатская каша, но и пироги, и душистый чай, не магазинный, конечно же, а самый настоящий – из запашистых трав, собранных как на садовых участках, так и в окрестных лесах и лугах. Под песни, шутки-прибаутки да на свежем воздухе такие угощения были очень кстати.

Хозяева площадки, в этом году ими стали садоводы СНТ № 30, сделали все, чтобы никто не скучал. Особенно востребованы были ветераны, которые щедро делились своим земледельческим опытом и семенами особо любимых сортов.

На праздник пригласили и председателя Краевого союза садоводства Петра Ивановича Суворова. Он сказал, что Железногорский союз садоводов активно участвует в грантовой программе краевого минсельхоза. Только в этом году 11 местных СНТ стали обладателями 200-тысячных грантов на приобретение расходных материалов для ремонта дорог, содержания и ремонта электросетей, на водоснабжение, а также для приобретения противопожарного оборудования. Показатель отличный – каждое четвертое местное СНТ получило государственную поддержку. Надо отметить, что садоводов не только морально, но и финансово поддерживает Железногорский муниципалитет, который выделил специальный грант на организацию праздника.

Осень - время заготовок Фото: Мария ЛЕНЦ

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Консервируем лето

Осенние заготовки сродни волшебству: закатывая в банки овощи и ягоды, мы словно хотим поймать лето. Как приятно поздней дождливой осенью или морозной зимой открыть баночку ароматного варенья или хрустящих огурчиков и насладиться вкусом лета!

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАБАЧКИ

Кабачки – культура не только универсальная (из них можно приготовить что угодно), но и неприхотливая в возделывании. Редко найдешь дачника, который не захочет поделиться в конце лета кабачками, которые некуда девать. Об этом овоще даже шутку сочинили: «Как понять, что вы одиноки? Дождитесь августа, если никто не дал вам кабачок - вы одиноки!»

Кабачковый соус ко всему

Ингредиенты: 2 кг кабачков, 1 кг болгарского перца, 1 кг репчатого лука, 1 кг помидоров, 3-4 зубчика чеснока, 1 стакан сахара, 1 стакан столового уксуса, 1 стакан растительного масла, 2 ст. ложки соли, 2-3 листочка лаврового листа, по одной чайной ложке сушеного базилика и майорана, 0,5 ч. ложки паприки, жгучий перец на кончике ножа.

Приготовление: Перец и кабачки очистить от семян и нарезать соломкой. Помидоры прокрутить через мясорубку. Лук нарезать кольцами, чеснок мелко нарубить. Сделать маринад: соединить масло, соль, сахар, уксус и протертые помидоры. Довести до кипения. В кипящий маринад сложить подготовленные овощи, добавить все специи и проварить 25-30 минут. Разлить по стерильным банкам и стерилизовать 15 минут. Герметично закатать и медленно охладить.

Кабачковый компот

Ингредиенты: 1 кг кабачков, 1,5 кг сливы или алычи, 5 литров воды, 1 кг сахара, 2-3 веточки мелиссы.

Приготовление: Кабачки нарезать кружочками. Разложить по стерильным банкам из расчета большая горсть кабачков и большая горсть алычи или сливы. Залить кипятком, дать постоять 30 минут. Слить воду в кастрюлю, добавить сахар и мяту, кипятить в течение одной минуты. Кипящим сиропом залить банки, герметично закатать и медленно охладить.

Из тыкв и кабачков можно приготовить много вкусного! Фото: Мария ЛЕНЦ

ОВОЩНЫЕ САЛАТЫ В БАНКАХ

Салат-ассорти

Ингредиенты (из расчета на трехлитровую банку): 7-8 огурцов, 7-8 помидоров, 3-4 шт. красного перца, 2-3 луковицы, 4-5 зубчиков чеснока, белокочанная капуста, корни петрушки, сельдерея и хрена. Для заливки: на 1,5 литра воды по 4 ст. ложки сахара и соли (вскипятить).

Приготовление: В стерилизованную банку уложить цельные огурцы и помидоры. Пустоты забить шинкованной белокочанной капустой. Перец разрезать на части и уложить по бокам банки. Добавить порезанный кольцами лук и пряности. Добавить в банки горячую заливку, пастеризовать в течение 15 минут при температуре 80-90 градусов. Перед закаткой добавить чеснок и четверть стакана 8%-ного уксуса так, чтобы не было пустоты между крышкой и содержимым банки.

Салат из помидоров

Ингредиенты (из расчета на трехлитровую банку): помидоры (произвольное количество, исходя из размера плодов), 2-3 шинкованных моркови, 4 крупные луковицы (нарезанные кольцами), 2 зубчика чеснока, укроп, 6 горошин черного перца, 3 лавровых листочка. Заливка: на 3 литра воды 3 ст. ложки соли, 6 ст. ложек сахара, вскипятить.

Приготовление: Крупные помидоры разрезать на дольки, уложить в банки, переслаивая с морковью, луком и укропом. Добавить перец и лаврушку. Залить банки горячей заливкой и пастеризовать 30 минут. Банки для стерилизации ставить в горячую воду (50 градусов). Перед заливкой добавить в банку 2 ст. ложки прокипяченного растительного масла, 1 ч. ложку уксусной эссенции и чеснок.

НА СЛАДЕНЬКОЕ

Вишневое варенье с шоколадом

Ингредиенты: 1,2 кг вишни, 500 г сахара, 50 г темного шоколада, 100 г миндаля.

Приготовление: Вишню вымыть, удалить косточки, измельчить в блендере до состояния пюре. Миндаль подсушить в духовке (без масла). Очистить его от кожуры, измельчить до консистенции крошки. В кастрюле смешать измельченную вишню, миндаль, сахар и поставить на огонь. Довести до кипения, варить 5-10 минут, постоянно помешивая. Шоколад разломать на мелкие кусочки (или натереть на крупной терке), ввести в варенье, перемешивая до полного растворения. Разлить варенье по банкам, хранить при комнатной температуре.

Абрикосовый джем с имбирем

Ингредиенты: 1 кг абрикосов, 600 г сахара, кусочек корня имбиря (3 см). По такому же рецепту можно приготовить яблоки, сливы или груши.

Приготовление: Абрикосы промыть, разделить на половинки, удалить косточку. Имбирь очистить от кожуры и измельчить. Смешать абрикосы и имбирь в кастрюле, засыпать сахаром и оставить на 3 часа. Затем поставить кастрюлю на плиту, довести до кипения. Уменьшить огонь, проварить еще 5-7 минут. Снять пену, остудить в течение 1-2 часов. Повторить процедуру еще дважды. В процессе готовки прижимаем дольки абрикосов к стенкам, чтобы они потеряли форму. Снять с огня, по желанию довести джем до однородности с помощью погружного блендера. Разлить по банкам и закрыть.

Малиновое варенье с лимоном и базиликом

Ингредиенты: 1 кг малины, 1 лимон, 400 г сахара, 5 листиков мяты, 5 листиков базилика.

Приготовление: Перебрать малину, удалить плодоножки. Уложить ягоду в кастрюлю с широким дном. Влить полстакана воды, добавить сахар. Перемешать и оставить на ночь, чтобы малина дала сок. Затем поставить кастрюлю на плиту, довести до кипения и варить на среднем огне 10-12 минут, периодически помешивая. Остудить. Лимон вымыть, выжать сок из половинки, натереть цедру. Листики мяты и базилика промыть и обсушить. Положить в марлю цедру лимона и травы, завязать в узелок и опустить в варенье. Также добавить сок лимона. После закипания проварить еще 15 минут. Удалить узелок с цедрой и листьями. Варенье разлить по стерилизованным банкам и закрыть.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

ПРИГОТОВЬТЕ СЕЙЧАС

Осенний тыквенный суп

Ингредиенты: 200 г курицы, по 100 г тыквы и моркови, лавровый лист 5 шт., зелень, соль и перец по вкусу.

Приготовление: Сварите куриный бульон до готовности, потомите его на медленном огне еще 15-20 минут. Достаньте курицу из бульона и снова поставьте кастрюлю на огонь. Добавьте в бульон мелко нарезанную мякоть тыквы, тертую морковь и несколько лавровых листиков. За 5 минут до готовности посолите и поперчите по вкусу. При подаче выложите на дно тарелки кусочек курицы, сверху залейте супом. Подавайте с сухариками или поджаренным хлебом.

Публикация подготовлена с использованием материалов kp.ru

Альбина Рещикова

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Осенние работы в саду

Своим опытом делится Альбина Рещикова, которая посвятила 45 лет развитию садоводства и огородничества в нашем крае

Уникальный опыт – под одной обложкой… Необычная книга вышла в Красноярске (при поддержке министерства сельского хозяйства края). Она называется «Двенадцать месяцев в саду». Автор - Альбина Ивановна Рещикова, известный агроном, экспериментатор, педагог. Удивительный человек, посвятивший почти полвека развитию садоводства и огородничества в нашем регионе. Лето заканчивается, но работы в садах и огородах не заканчиваются. Советы бывалого агронома пригодятся вам и осенью.

СЕНТЯБРЬ

Батюшка-сентябрь не любит баловать

Настала осень. Садоводы и огородники спешат взять урожай сполна. С начала сентября до больших заморозков продолжается сбор урожая слив, груш, яблок-полукультурок и ранеток осенних и зимних сортов. Чтобы их плоды могли храниться в течение времени, свойственного сорту, их надо снимать в состоянии съемной зрелости (плоды приобрели типичную окраску, побурели кончики семян). Через несколько недель хранения наступает потребительская зрелость у осенних сортов, а через два-три месяца – у зимних.

Несколько слов о грушах. Их снимают чуть недозрелыми, перед осыпанием. Они дозревают в лежке через одну-две недели. Сбор урожая следует проводить в сухую погоду. Плоды, снятые в ненастье, перед закладкой в тару на хранение подсушивают в прохладном помещении. Ранетки и полукультурки лучше срезать ножницами или секатором. Что весьма важно – при сборе обязательно нужно стараться сохранять плодовые образования, ведь на них еще несколько лет будут расти плоды. Снятые фрукты нужно сразу уносить в прохладное место. Хранятся плоды лучше при температуре 1-2 градуса тепла и относительной влажности воздуха 85-90 процентов. Ряды плодов в таре для хранения переслаивают сухим мхом, газетной бумагой.

Осенью в саду тоже много работы

Корни просят удобрений

В сентябре у плодовых (яблоня, груша, слива, вишня и другие) начинается вторая волна роста активных корней. Поэтому сразу после сбора урожая (не позднее чем через неделю) нужно внести удобрения и заделать их в почву на глубину 5-10 см.

Лучше, если удобрения вносятся в скважины глубиной 40-50 см, сделанные по периферии кроны, по одной на квадратный метр. В следующие годы места копки скважин меняют. При таком способе удобрения попадают на всю глубину корнеобитаемого слоя почвы. Примерные дозы осенних подкормок – 4-8 кг перегноя по поверхности почвы, по 20-30 г двойного суперфосфата и 15-20 г калийных (сульфат калия, калийная соль, калий хлористый и так далее) в скважины. Простые удобрения можно заменить комплексными, содержащими азот, фосфор, калий. Если нет компоста и перегноя, можно внести по 10 г/кв. м сульфата аммония. Для повышения морозостойкости растений можно провести внекорневую подкормку суперфосфатом в дозе 300—400 г на 10 л воды, опрыскивая крону.

Сентябрьские посадки

С начала сентября можно приготовить почву для новых посадок смородины, крыжовника, жимолости, малины. В места новых посадок вносят органические удобрения (8-10 кг перегноя или компоста или их смеси на 1 кв. м). Лучшие почвы для ягодников - среднетяжелые и легкие суглинки. В глинистые добавляют песок, керамзит и другие разрыхляющие вещества, в песчаные - глину. Уровень грунтовой воды для ягодников - не меньше одного метра от поверхности. На участках, имеющих склон, ряды посадок располагают поперек склона, а направление рядов, если есть возможность, - с севера на юг.

Побелка – не для красоты

Белят растения не для красоты, а чтобы защитить их от солнечных ожогов. Опавшие листья и вырезанные ветви оставляют для укрытия на зиму не зимостойких растений. Посадки смородины, крыжовника, малины мульчируют слоем 10-12 см по всей прикустовой площади, и этот слой не убирают до конца цветения весной, чтобы уничтожить новое поколение крыжовниковой огневки, пилильщиков и др. В качестве мульчи можно использовать газеты в несколько слоев, картон, полиэтилен, нетканый укрывной материал и т.д.

Заготовленные саженцы (яблони, груши, сливы, вишни, черноплодной и красной рябины) прикапывают в канавки (прикопы) глубиной 20 см. Саженцы укладывают под углом 35-40 градусов вершинками на юг, корни засыпают землей, уплотняют и хорошо поливают. Место прививки должно быть на зиму закопано. Принимают меры по защите от грызунов.

Поторопитесь, овощеводы

Для овощеводов сентябрь — не менее горячая пора, чем май. В конце августа и начале сентября, когда угрожают заморозки, над теплолюбивыми культурами сооружают укрытия из пленки, укрывных тканей и так далее. Продлевается созревание помидоров, тыкв, баклажанов, перцев в грунте. Позднее укрывают и посевы зеленых.

До сильных заморозков выкапывают свеклу, морковь, репу, редьку, брюкву, пастернак, петрушку, сельдерей. В гряды, освободившиеся от посадок, вносят удобрения, почву рыхлят, заделывая сидераты. Для лучшего усвоения удобрений и восстановления микробиологической жизни почвы нужна ранняя зябь. Для уничтожения личинок вредителей - поздняя перекопка с оставлением комков. С середины сентября еще сажают зимний чеснок. Гряды для подзимнего посева готовят по мере освобождения земли. Посев же идет в конце сентября или в октябре, когда температура почвы понизится до 2-3 градусов тепла или даже по тонкой корке замерзшей почвы. Все осенние посевы мульчируются перегноем, компостом, торфом, опилками, чтобы весной на этих грядках не образовалась корка.

Картошка нового урожая - хватит до следующего!

Убираем картофель

Среднеранние и среднеспелые сорта картофеля обычно копаем в сентябре. К этому времени погреба должны быть уже приготовлены, обеззаражены: можно побелить с медным купоросом, сжечь серную шашку, а тем, кто пользуется ЭМ-препаратами («Байкал», «Кюсей», «Возрождение», «Баксиб» и так далее), не забыть еще летом опрыснуть хранилища. Эффект отличный!

Перед копкой картофеля дней за 10-12 можно срезать ботву. Что этим достигается? Убирается инфекция, которая накопилась на листьях и стеблях, кожура на клубнях твердеет, становится менее ранимой. Передерживать в почве картофель со срезанной ботвой нельзя, может начаться вторичный рост. Выкопанный картофель перебрать, убрав мелкие, зеленые и резаные клубни, а здоровые, крупные до заморозков держать в прохладном темном месте, чтобы перед закладкой в хранилище они обсохли, охладились. Если было поражение ботвы фитофторой, то через 18-20 дней перебрать клубни, больные отбраковать. Кроме того, клубни картофеля нельзя быстро охлаждать, иначе в них произойдут физиологические изменения: резко охлажденные клубни при варке темнеют.

Продовольственный картофель хранят в погребах, подвалах, подпольях. В местах, где снег выпадает рано и его много зимой, клубни для весенне-летнего потребления можно хранить в ямах. Ямы копают объемом в зависимости от количества картофеля, при этом учитывают, что укрытие землей будет от 50-70 см до 1 м.

Первые две недели, пока картофель выделяет много пара, слой земли над ямой не должен быть толстым. Яму закрывают соломой и насыпают 20 см земли, затем доводят его до 50—70 см, сообразно характеру зимы в данной местности. Если закрывают яму досками, слой земли придется увеличить до 1 м. Сухой здоровый картофель сохраняется в яме чистым и свежим. Мелкий и пораненный картофель можно использовать для приготовления крахмала.

Подрезаем кусты и деревья

ОКТЯБРЬ

Готовим сад к зиме

В саду готовят посадочные ямы для весенних посадок плодовых: яблони, груши, сливы, абрикоса, облепихи. Ямы копают глубиной 50-60 см и диаметром 60-100 см в зависимости от почвы участка. Чем беднее почва, тем больше делают посадочные ямы и лучше удобряют. На подзолистых, дерново-лесных почвах на одно растение в яму диаметром 80-100 см добавляют 3-4 ведра перегноя, 400 г суперфосфата, 500 г золы, на суглинистых почвах дополнительно вносят до 100 г калийных удобрений. Нежелательно вносить в ямы свежий навоз, так как даже при весенней посадке можно сжечь корни.

До наступления устойчивых холодов ветви стланцевых деревьев и незимостойких кустарников черноплодной рябины, вишни, сливо-вишневых гибридов, крыжовника, белой и красной смородины, айвы японской, черной малины, некоторых декоративных кустарников пригибают к земле, закрепляют крючками, жердями, рейками, а тонкие ветви подводят под нижние толстые ветви. Сорта, страдающие от морозов, не только пригибают к земле, но и укрывают растительными остатками – ботвой картофеля, томатов тогда, когда установится устойчивая температура ниже нуля.

Перед укрытием незимостойкие растения и свободно растущие деревья нужно защитить от грызунов. По участку раскладывают отравленные приманки в такие емкости, чтобы отраву не достали птицы. Для этой цели удобно пользоваться трубочками, сделанными из любого подручного материала (картон, плотная бумага из тетрапакетов, обрезки старого шланга и т.д.) длиной 15-20 см и 3-4 см диаметром, внутрь которых помещают по 20 г приманки. Чтобы трубочки не унесло ветром, их укрепляют крючками или другим способом на земле. Закладывают отраву и под кучи ботвы, соломы, сена. Защищают от грызунов строения – дома, хозблоки.

Не теряем время

Молодые посадки, и весенние, и осенние, мульчируют перегноем или компостом слоем до 10-12 см. Хорошее утепляющее действие такая мульча оказывает и на корни взрослых деревьев и кустарников. Чтобы предотвратить поломки скелетных ветвей у открыторастущих плодовых деревьев при оседании тающего снега, их подвязывают к вертикальным и наклонным опорам (чаталам), особенно ветви, отходящие под острым углом. Ветки молодых деревьев осторожно стягивают в рыхлый сноп, чтобы не произошло обламывания и расщепления ствола.

Для задерживания весенних талых вод на склонах, пока не замерзла почва, поперек склонов делают прерывистые борозды или валики высотой 15-20 см. На крутых склонах преграды для воды делают через 1,2-1,5 м, на пологих - через 2,5-3 м.

Перекапываем гряды

Пока не выпал снег, еще идет перекопка гряд. Бытует мнение, что почва за зиму проморозится, надышится, а затем пропитается вешними водами. Обычно перекопку ведут на полный штык лопаты, не разбивая комьев. Глыбистая почва меньше уплотняется за зиму, она в большей степени освобождается от вредных насекомых и возбудителей болезней. Хотя этот агроприем можно считать спорным. Я в своем саду под кустами и деревьями землю вообще только пропалываю плоскорезом, а в огороде перекапываю только те грядки, в которые подошла очередь закопать ботву и все растительные остатки, через 3-4 года. Все остальные площади, которые освобождаются от растений, рыхлю не глубже 10 см с внесением как органических, так минеральных удобрений.

Благодарим за предоставленные для спецпроекта материалы и фото Альбину Рещикову, Мирославу Демьянчук и Красноярский краевой союз садоводства.