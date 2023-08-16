Петр Суворов: Наша сила – в объединении

Фото Марии ЛЕНЦ

Эти и другие вопросы мы обсудили с председателем Союза объединений питомниководов, садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ Красноярского края «Краевой союз садоводства» Петром Суворовым.

Продолжаем серию публикаций о работе Краевого союза садоводства в рамках грантового соглашения с министерством сельского хозяйства и торговли региона. Напомним, в Красноярском крае второй год действует новый вид государственной поддержки – субсидия на реализацию проектов, которые помогают развитию на территории края садоводства и огородничества, чтобы дачная жизнь была максимально удобной, комфортной и, конечно же, плодотворной. В 2022 году одним из победителей грантового конкурса стал Краевой союз садоводства. Более полугода в рамках грантового соглашения между союзом и министерством сельского хозяйства и торговли региона в крае работали несколько площадок, где председатели СНТ, члены правления и простые садоводы могли получить актуальную информацию о применении действующего законодательства и ответы на все свои вопросы. В 2023 году союз вновь стал победителем конкурса краевого минсельхоза, благодаря чему работа с садоводческими товариществами продолжилась.

- Петр Иванович, продолжаются рабочие поездки по территориям края. Недавно вы побывали в восточной группе районов. Какие там живут садоводы, какие вопросы задают?

- Красноярский край – регион большой. В каждой группе районов – восточной, западной, центральной, южной - есть свои особенности, и климатические, и организационные. О восточных территориях, в частности о Канской группе, хорошо сказал и.о. губернатора Михаил Михайлович Котюков. Канская группа – это ворота в Нижнее Приангарье, и эту территорию необходимо развивать комплексно и по-особенному. И там люди живут в многоквартирных многоэтажных домах и все равно занимаются земледелием, выращивают различные сельскохозяйственные культуры. В Канске, Канском и Иланском районах функционируют более сотни СНТ. Вопросы везде одни и те же - подъездные пути, обеспечение электричеством, водой, пожарная безопасность, работа с собственниками брошенных участков. Например, одна из текущих задач, которую нужно решить сейчас: передача электрических сетей сетевым организациям на полное обслуживание. Таким образом садоводы перейдут на индивидуальное подключение к электричеству. Или вопрос транспортной доступности, ведь не у всех есть личные авто, многие садоводы добираются до своих дач на автобусах. Так что организационных вопросов много, но они все решаемы. Правда, есть нюанс – самостоятельно решить вопрос каждому отдельному садоводу и сложно, и долго. Чтобы все текущие проблемы разрешить комплексно, конечно же, нужно объединяться – сначала в районный союз, а потом вступать в краевой союз.

Вот такие помидоры можно вырастить в Сибири! Фото: Мария ЛЕНЦ

- Какие преимущества дает садоводам объединение в районные союзы, присоединение к краевому союзу?

- В составе краевого союза садоводства несколько районных (территориальных) союзов – Правобережный, Кировского района, Дивногорский, Железногорский, Манского, Емельяновского районов и другие. Полный список есть на нашем сайте kraysad24.ru. Там же можно прочитать и о достижениях этих союзов, о реализованных грантах на реконструкцию дорог, электросетей. Есть масса конкретных положительных примеров деятельности районных союзов, вошедших в состав краевого союза садоводства. Здесь вам и учеба, и обмен опытом, и информационная помощь, особенно при подготовке пакетов документов на грантовые конкурсы. Приведу в пример такую ситуацию. В начале августа закончился прием заявок на участие в грантовой программе некоммерческим товариществам до 200 тысяч рублей. Победители конкурса смогут направить эти средства, например, на проведение работ по ремонту дорог или объектов водоснабжения, приобретение пожарного оборудования. Было подано 77 заявок и ни одной из восточной группы территорий! О чем это говорит? О том, что в одиночку людям сложно изучать информацию, разбираться в документации, мониторить сайт министерства, отслеживая, когда будет объявлен старт конкурса. А мы, Краевой союз садоводства, оперативно информируем все союзы, которые входят в наш состав. Они в свою очередь передают информацию председателям СНТ. У такого централизованного взаимодействия много преимуществ. Кстати, во время встречи с председателями СНТ в восточных территориях мы как раз скрупулезно разбирали эту тему.

- В восточной группе районный союз пока не образован? Что нужно сделать садоводам, чтобы его организовать?

- Для начала нужно наладить взаимоотношения садоводов и органов местного самоуправления на местах. Мы встретились с главой Канска Андреем Бересневым. Он назначил специалиста, ответственного за взаимодействие с председателями садоводческих сообществ. Это удобно и правильно – если у садоводов возникает вопрос, который нужно решить на уровне власти, то можно обратиться к конкретному специалисту, а не бегать по кабинетам. Далее нужно объединиться самим садоводам, разным СНТ и создать свой районный союз. Для начала нужно минимум два СНТ, которые на своих общих собраниях приняли бы решение о создании районного союза. Затем союз регистрируется, становится на учет в налоговую и подает заявление о принятии в члены Краевого союза.

- Хорошо, если СНТ дружное, как говорится, на одной волне. А если часть садоводов за, а другие против объединения? Что делать?

- Нужно председателям СНТ убеждать людей, приводить аргументы. В любом случае объединение в союз – дело добровольное. Но нужно понимать, что оно дает массу возможностей и для решения насущных вопросов, и для дальнейшего развития СНТ. Отмечу, что даже если садовод, СНТ не состоят в краевом союзе, мы всегда готовы помочь. В рамках реализации грантовой программы, участником которой мы стали и в 2023 году, на базе союза садоводства по пр. Мира, 85 с июня по октябрь организованы бесплатные консультации: каждый вторник - по юридическим вопросам, по средам - бухгалтерские консультации, а по четвергам - общее информационное сопровождение. Прием ведется с 11 до 15 часов, можно предварительно позвонить по телефону 2110-110 и записаться на конкретное время.

- С какими вопросами приходят садоводы?

- Проблемы самые разнообразные: делопроизводство, ведение бухгалтерии СНТ, сбор взносов, налоговая и иная финансовая отчетность, регламент взаимодействия с сетевыми компаниями, вывоз твердых бытовых отходов, организация хозяйственной деятельности на территории СНТ.

- Петр Иванович, мы все о делах говорим. А давайте расскажем о мероприятии, которое пройдет в ближайшие выходные для садоводов и всех красноярцев.

- Горожане уже знают о таком популярном проекте, как «ЯРкие БЕРЕГА». В воскресенье, 20 августа, такая площадка будет работать и на набережной в районе торгового центра «Красноярье». Посетителей ждут концертная программа, праздничное настроение. С нашими районными союзами садоводства мы организуем примерно 20 локаций, где садоводы покажут свои дачные дары, то, что они вырастили за сезон, - овощи, фрукты, цветы. Площадки будут работать с 10 утра до 10 вечера, в зависимости от погоды. Можно будет и цветы купить, поделиться опытом, кто что вырастил. Приглашаем всех садоводов и горожан принять участие!

Осваиваем теорию, ездим на практику

Лето – горячая пора для всех, кто работает на земле. Но сибирские садоводы – люди стойкие и закаленные трудностями. Успевают все: и в саду работать, и осваивать новую информацию, и делиться опытом.

Председатели СНТ и представители добровольных пожарных дружин на теоретических занятиях в Сибирской региональной академии МЧС

Профилактика пожаров

В июле председатели СНТ и представители добровольных пожарных дружин из разных районов Красноярского края прошли двухдневное обучение в Сибирской региональной академии МЧС. О том, что тема пожаров и их профилактики в садоводствах очень актуальна, подтверждает явка на занятия - почти 150 человек ловили каждое слово специалистов, конспектировали, засыпали преподавателей вопросами. Идея, что такое обучение необходимо, возникла еще прошлой зимой. В 2022 году в Краевом союзе садоводства в рамках грантового соглашения с министерством сельского хозяйства и торговли края проходили консультации по различным организационным вопросам для председателей садоводческих товариществ и простых садоводов (к слову, осенью 2023 года консультации продолжатся, ведь союз вновь получил грант от минсельхоза). Тогда многие председатели СНТ просили повысить их грамотность в отношении пожарной безопасности. Кроме того, этой темой озаботилось и краевое правительство после массовых пожаров в прошлом году. Учеба стала возможной потому, что союз садоводства выиграл грант «Экологическое партнерство» Автономной некоммерческой организации «Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив».

В первый день специалисты рассказывали слушателям о законах, регулирующих пожарную безопасность, о том, какие конкретно пожарные правила должны выполняться, чтобы уберечь человеческие жизни и имущество от огня. Основные правила простые, но почему-то не все их придерживаются: не пускать палы сухой травы, не разжигать костры, не оборудовать мангалы рядом с домом, а в дачных домах и банях печное оборудование должно быть надежно заизолировано. Второй день в академии МЧС был посвящен приобретению практических навыков как при использовании специального оборудования, так и подручными средствами. В частности, преподаватели академии показали, как эффективно зарекомендовали себя в тушении огня дешевые самодельные устройства: обычные резиновые коврики разрезаются на полоски, но не до конца, чтобы была возможность обмотать его вокруг палки и закрепить. Как показал опыт, такие приспособления хорошо сбивают огонь. Ну а 25 июля председатель Краевого союза садоводства Петр Суворов вручил председателям СНТ – представителям Березовского, Емельяновского, Манского районных союзов садоводов, городских – Железногорска, Дивногорска и красноярского Левобережного – сертификаты. Уверены, что новая информация о пожарной безопасности поможет наладить профилактическую работу в краевых СНТ.

Слева направо – Сергей Будрис, Геннадий и Валерий Пироговы, Николай Шабаев

Смотрины питомника виноградаря

Это уже традиция: под конец лета красноярские питомниководы проводят своеобразные смотрины. Цель поездок – общение и обмен опытом. Как известно, опыт – сын ошибок трудных. А умные учатся на чужих ошибках.

В начале августа известные садоводы-питомниководы Николай Егорович Шабаев, отец и сын Пироговы - Валерий Иванович и Геннадий Валерьевич, председатель союза садоводства Петр Иванович Суворов побывали в питомнике красноярца Сергея Будриса. Как говорится, лучше один раз своими глазами увидеть его знаменитый сад, чем сто раз услышать пересказ о нем.

Виноград Сергея Будриса

Сергей Альбертович Будрис в среде садоводов Красноярского края фигура приметная. Он один из немногих сибирских питомниководов, для кого смысл жизни – в районировании винограда. Кстати, в крае много кто занимается этой истинно теплолюбивой культурой. Например, в Шушенском районе – Александр Рыкалин, агроном по профессии.

У Сергея Альбертовича жизнь складывалась иначе: по профессии авиамеханик, но виноградная лоза в итоге затмила все, и он стал настоящим виноградарем-испытателем. Сейчас на его участке проходят испытания 50 сортов. Те, которые докажут свою жизнестойкость и урожайность в природно-климатических условиях его питомника, Сергей Альбертович размножает и рекомендует к выращиванию в центральном регионе Красноярского края.

Один нюанс: питомник Будриса расположен не в оазисных местах красноярского пригорода, таких, как районы поселка Удачного или бывшей плодово-ягодной станции, а в настоящей таежной зоне – в Березовском районе, за Маганским. Зимой там градусов на 10 холоднее, чем в краевом центре, весна наступает недели на две позже. Когда виноградные саженцы успешно проходят через такие жесткие условия, значит, в красноярских окрестностях приживутся и будут плодоносить.

Гости осмотрели и яблоневый сад Сергея Альбертовича, который весь состоит из… крупноплодных европейских сортов. Ни одной нашей зимостойкой полукультурки! Крупноплодные яблоки в тайге – вторая страсть Будриса. Чтобы деревья не только выживали посреди тайги, но и радовали его хозяина чудесными и полезными плодами, он переводит их с младенческого возраста в стланцевую форму. Но здесь надо знать, как стланцевое дерево защитить зимой от грызунов. Будрис это знает и применяет, поэтому мышам и другим грызунам в его саду зимой нечем поживиться. Из того, как отличной выглядит низкорослый яблоневый сад Сергея Альбертовича, можно сделать вывод: деревья счастливы, что оказались в опытных и заботливых руках, и благодарят урожаем. Остается отметить один существенный момент: в нынешних условиях, когда после распада СССР развалилось почти все, что касалось садоводства, наши питомниководы благодаря своему подвижничеству не дают исчезнуть садам.

Разнообразие лилий Фото: Мария ЛЕНЦ

Цветы как символ жизнелюбия

Еще одна августовская поездка – пригород Красноярска, в сад цветовода Антониды Разумовой. В далеком 1967 году Антонида Филипповна получила дачный участок – недалеко от города, на Колягино. В часе ходьбы от железнодорожной платформы. Но не это главное! Что посерьезнее – землю-то нарезали на болоте. На самом настоящем, не высыхающем даже в июле. Дом с мужем построили: небольшой, чтобы было где переночевать да от ненастья укрыться. На участке пришлось создавать целую мелиоративную систему. Что растет на ее десяти сотках? Небольшая тепличка томатов, шесть кустов огурцов, картошки совсем чуть-чуть, грядочка многолетнего лука, два куста кабачков. Деревьям и кустам больше повезло: и яблони есть, и вишни, и всякие смородины с крыжовником.

А вот что в больших количествах и везде – так это цветы и разные туи. Десятилетиями в саду Антониды Филипповны в дружбе и согласии с розами живут клематисы, хосты, гортензии, лилейники и, конечно же, флоксы. Их у нее больше полусотни сортов, уважает этот цветок и за красоту, и за запах, и за сибирскую выносливость, а еще за долгоцветение – до самой настоящей осени.

Из удивительного на участке - вьющаяся гортензия и малина душистая, которая известна еще и как малиноклен. Основная ценность ее вовсе не ягоды, а декоративность и запах. Все пространство под окнами отдано этому красивому и пока еще редкому для Красноярска растению.

Антонида Разумова

…Можно долго восторгаться тем, сколько и какие цветы благоденствуют на одном садовом участке – бывшем болоте. Только главное не в этом. Здесь кроется более глубокий – жизненный смысл: человек, которому уже за восемьдесят, не может жить без созданной им же красоты. Красоты, которая требует большого ухода круглогодично, а с ранней весны до поздней осени – с утра до вечера. И это, как ни парадоксально, добавляет Антониде Филипповне силы.

Благодарим за предоставленные материалы и фото Краевой союз садоводства и лично Мирославу Демьянчук