Путин открыл самый северный мост через Енисей в Красноярском крае

Фото: Мария ЛЕНЦ

Владимир Путин поучаствовал в церемонии открытия Высокогорского моста через Енисей. Президент сегодня проводил онлайн-совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края. В числе прочего, он дал старт движению через самый северный мост через Енисей.

Путин отметил, что мост построили в обозначенные сроки, причем без превышения изначально задуманной сметы.

– Поэтому Антона Германовича Силуанова (министра финансов – прим. ред.) можно успокоить, все в порядке, никакого завышения расходов на развитие инфраструктуры в данном случае нет, – добавил президент.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Врио губернатора Михаил Котюков подметил, что мост построили даже раньше срока – его завершили 24 августа. Об этом в начале года говорил еще экс-губернатор Александр Усс: объект планировалось сдать только к концу года, но власти были уверены, что запустят мост к концу лета, как, в итоге, и получилось.

Отметим, что строительство моста началось в 2020 году. На него было выделено около 7 миллиардов рублей. Двухкилометровый мост соединил поселок Высокогорский с Лесосибирском. До того, как там появился мост, в районе Высокогорского летом ходил паром, а зимой работала ледовая переправа, других способов перебраться через Енисей не было.

Власти рассчитывают, что открытие моста способствует росту добычи золота и заготовок древесины в регионе. Высокогорский мост обеспечит круглогодичное сообщение между центральными районами края и Северо-Енисейским районом, и поможет ускорить работы по развитию инфраструктуры в Ангаро-Енисейском экономическом районе.

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