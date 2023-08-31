Как сэкономить на такси 1 сентября в Красноярске – полезные советы родителям

31 августа – обычно является днем забот. Новый учебный год стучится в двери, и родители учеников наносят последние штрихи, чтобы 1 сентября все было идеально. Несмотря на то, что до школы остаются считанные часы, успеть нужно немало: привести в порядок форму, купить цветы, позаботиться о канцелярских принадлежностях и комфортной поездке в школу. А после торжественной линейки – в гости или на прогулку.

«Комсомолка» собрала полезные советы, как подстраховать себя 1 сентября от транспортных накладок.

Статистика показывает, что в прошлом году в первый день осени поездок на такси было больше, чем в последний день лета. Спрос вырос на 10-20%. Так что найти машину может быть не так просто.

По данным сервиса Яндекс Go, больше всего заказов 1 сентября делают около 07.30 утра, поэтому лучше немного подождать и вызвать такси на 10-15 мин позже или, наоборот, раньше этого времени.

Если по пути нужно будет заехать за цветами, то лучше воспользоваться сервисами доставки. А многие небольшие точки специально в этот день начинают работать гораздо раньше, чтобы не терять клиентов.

К 08.10 утра спрос на такси снижается. Так что тем, кто спешит на линейку к 9.00, можно вызывать после этого времени.

А вот после девяти утра цены снова начинают расти. Это люди спешат на работу. Так что, после линейки нет необходимости торопиться, то лучше заказывать машину после 10 часов, это позволит сэкономить и не угодить в утренний час пик.

В 2023 году первый учебный день выпал на пятницу, а это значит, что школьников сразу ждут два выходных. Это дни для последних беззаботных прогулок, походов в гости и визитов в магазины, чтобы докупить то, что выпало из списков.

В субботу, 2 сентября, экономнее ездить на такси до 14.00 и в конце дня — в промежутке с 19:00 до 21.00. А в воскресенье, 3 сентября, лучше запланировать поездку до 18:00 — вечером такси заказывают чаще, вероятно, чтобы вернуться домой и подготовиться к новой неделе.

Не стоит забывать о безопасности. Для поездки с детьми нужно детское кресло или специальное удерживающее устройство. Обратите внимание на рейтинг и оценки водителя. Принимать заказы на поездки с детьми в Яндекс Go могут только водители с самыми высокими баллами — от этого во многом зависит безопасность пассажиров.

Можно заказать такси с детским креслом, а если удобнее поехать со своим, нужно выбрать в приложении соответствующую опцию — это не увеличивает цену поездки.

Перевозчики заверили, что 1 сентября тарифы на поездки меняться не будут. Но конечная цена все-таки зависит от множества факторов, в том числе количества свободных машин и количества заказов такси.